San Antonio vyřadilo Oklahomu, ve finále NBA Cupu se utká s Knicks

Ve finále NBA Cupu se utkají New York Knicks a nečekaně San Antonio, které vyřadilo dosavadního suveréna zámořské basketbalové ligy Oklahomu. Spurs zvítězili nad finalistou minulého ročníku vloženého turnaje 111:109, Thunder prohráli teprve podruhé v sezoně. Knicks zdolali i díky 40 bodům hvězdného rozehrávače Jalena Brunsona Orlando 132:120.
Finále se v Las Vegas uskuteční v noci z úterý na středu.
San Antonio dovedl k těsnému vítězství mimo jiné uzdravený Victor Wembanyama. Francouzský pivot po dvanáctizápasové pauze a zranění lýtka zaznamenal z pozice náhradníka za 21 minut hry 22 bodů a 9 doskoků. O bod víc dal Devin Vassell a na 22 bodů se dostali rovněž D‘Aaron Fox a nejlepší nováček minulé sezony Stephon Castle.
Favorit měl v poslední sekundě možnost vyrovnat, střela Alexe Carusa ale při těsné obraně soupeře ani nedoletěla k obroučce. Thunder reklamovali faul, ale neúspěšně, a lídr NBA prohrál poprvé od 5. listopadu. Nic na tom nezměnil ani autor 29 bodů Shai Gilgeous-Alexander.
„Porazit takového soupeře není nikdy snadné. Hodně to pro nás znamená, předvedli jsme kolektivní výkon,“ řekl Wembanyama. Spurs uspěli navzdory 19 ztraceným míčům či osmi nepřesným trestným hodům z 32. Oba celky střílely s úspěšností jen 41 procent, Thunder ale trefili jen devět trojek z 37.
Lídr Knicks Brunson hraje ve skvělé formě a v posledních čtyřech zápasech nastřílel pokaždé alespoň 30 bodů. Proti Orlandu si vylepšil sezonní maximum a přidal i osm asistencí. Trefil 16 z 27 střel, Knicks celkově stříleli s úspěšností 61 procent, zvítězili popáté v řadě a podeváté z posledních 10 utkání.
Karl-Anthony Towns přispěl k výhře 29 body a 8 doskoky. Orlandu citelně chyběl zraněný německý křídelník a mistr světa Frank Wagner. Jalen Suggs zaznamenal 26 bodů a Paolo Banchero 25.