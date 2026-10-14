USK Praha uspěl na úvod Euroligy. Dařilo se i zástupcům v EuroCupu

Vítězně vstoupily do Evropského poháru basketbalistek oba brněnské celky. Žabiny porazily v prvním kole kyperský AEL Limassol 102:64 a KP Brno si poradilo se švýcarským šampionem z Nyonu 72:60. Úspěchy českých klubů potvrdil USK Praha, který v Eurolize porazil Bourges o jednadvacet bodů 76:55.
Žabiny vstoupily do zápasu proti Limassolu nervózně. Kyperský tým táhla americká rozehrávačka Quinerlyová, která za celý zápas jako nejlepší střelkyně hostů zaznamenala 26 bodů. Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši získaly rozhodující náskok ve druhé čtvrtině, dobře bránily a přidávaly k tomu i přesné střelecké pokusy.
Po přestávce se už projevila dominance českých vicemistryň, náskok Žabin i s hráčkami z lavičky utěšeně narůstal. Nejvíce k jasné výhře přispěla 24 body kanadská pivotka Colleyová, 13 doskoků si připsala téměř dvoumetrová americká pivotka Giomiová. Dalšími soupeřkami Žabin ve skupině A budou francouzský Charnay Basket a finský HBA Helsinky.
Královo Pole nakročilo k první výhře ve skupině výborným výkonem a precizní obranou v prvním poločase, kdy nedovolilo Nyonu skórovat především ze střední a větší vzdálenosti. Třináctibodový náskok domácích se po poločase začal po chybách ztenčovat a ve 28. minutě už bylo vyrovnáno. Brňanky v závěru zpřesnily hru a dospěly nakonec k pohodovému vítězství, k němuž přispěla 21 body Vondráčková.
Po Nyonu změří Královo Pole ve skupině síly se slovinským týmem Cinkarna Celje a italským Campobassem. Do play-off postoupí první dva týmy z 12 skupin a čtyři nejlepší ze třetích míst.
Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v úvodním zápase Evropské ligy doma Bourges jednoznačně 76:55. Pomohla k tomu 21 body Brianna Fraserová. Na dvouciferný počet bodů dosáhly také Migna Touréová (15), Frieda Bühnerová (14) a Maite Cazorlaová (10). Nejlepší střelkyní poraženého týmu byla Clarince Djaldiové-Tabdiové se 16 body, double double za 11 bodů a 12 doskoků zaznamenala její sestra Maëva. Další zápas ve skupině D čeká svěřenkyně trenéra Martina Bašty příští středu na palubovce polského Lublinu.
USK s přehledem porazil Bourges
Pražanky nastoupily na domácí palubovce bet francouzské rozehrávačky Pauline Astierové, která se na začátku týdne vrátila z WNBA po vyřazení New York Liberty v semifinále play-off. O prvních osm bodů domácích se postarala rodilá Američanka reprezentující Ázerbájdžán Fraserová. Bourges však odskočilo do náskoku 15:10.
Ve druhé čtvrtině vyšplhalo vedení francouzského celku už na 11 bodů, ale české šampionky dokázaly díky pěti bodům Bühnerové za sebou a trojce Kateřiny Kalné vyrovnat. O poločasový stav 34:34 se postarala opět Bühnerová, která byla v té době s 11 body nejlepší střelkyní zápasu.
Platilo to jen do startu druhého poločasu, který načala trojkou Fraserová. Následující pasáž USK ovládl 12:2 a rázem měl desetibodový náskok. Pěti body k tomu pomohly Fraserová a Touréová. Ve 27. minutě po trojce Petry Malíkové to bylo už 53:40. Hostující celek se vrátil do hry devítibodovou šňůrou ke konci třetí čtvrtiny.
Pražský tým ale 12 body za sebou zase odskočil na 65:49. Bourges mělo na kontě za více než osm minut čtvrté čtvrtiny jen dva body a rozdíl vyšplhal na 25 bodů. Výsledek zkorigovala čtyřmi body v závěru Clarince Djaldiová-Tabdiová.
Basketbalové výsledky
Basketbalové výsledky
Evropská liga basketbalistek – 1. kolo:
ZVVZ USK Praha – Tango Bourges 76:55 (12:17, 34:34, 54:49)
Nejvíce bodů: Fraserová 21, Touréová 15, Bühnerová 14 – C. Djaldiová-Tabdiová 16, M. Djaldiová-Tabdiová 11, Foppossiová, Méndezová po 8. Fauly: 13:14. Trestné hody: 11/8 – 7/4. Trojky: 8:3. Doskoky: 37:41.
1. kolo Evropského poháru FIBA basketbalistek:
KP Brno – Nyon 72:60 (24:13, 38:25, 51:48)
Nejvíce bodů: Vondráčková 21, Rokkanenová 18, Puckettová 15 – Uro-Nillieová 16, Robinsonová 13, Recanatiová 12.
Žabiny Brno – AEL Limassol 102:64 (23:18, 50:34, 76:47)
Nejvíce bodů: Colleyová 22, Stoupalová 17, Ginzová a Ryanová po 14 – Quinerlyová 26, Meadová 14, Piedelová 12.