Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Detroitu vysoko 115:142. Vít Krejčí v dresu Hawks strávil na palubovce 28 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky, dvě asistence i dva zisky a při jeho pobytu na hřišti Atlanta držela s domácími krok.
Osm bodů Krejčího prohře Atlanty s Detroitem nezabránilo
Detroit zamířil za dvacátou výhrou v sezoně především na začátku třetí a čtvrté čtvrtiny, když byl Krejčí na lavičce. Pistons tak potvrdili pozici lídra tabulky Východní konference.
Atlanta v úvodu držela s Pistons krok i díky Jalenu Johnsonovi, který nasbíral 19 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí. Byl to pro něj už pátý triple double sezony, čímž vytvořil nový klubový rekord. Zároveň se stal pátým hráčem historie NBA, jenž v 15 zápasech v řadě nasbíral alespoň 7 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí. Předtím to dokázali jen Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokič a Russell Westbrook.
Detroitu se ale k velkému výkonu rozehráli náhradníci. V úvodu druhé čtvrtiny začali budovat náskok, který narostl až na 35 bodů. Celkem lavička Pistons nastřílela 77 bodů, tedy víc než základní sestava. Dokonce 12 hráčů Detroitu mělo minimálně sedm bodů, což je vyrovnaný rekord NBA.
Krejčí dal pět bodů v úvodní čtvrtině, kdy nejprve trefil trojku a následně najel ke koši, uprostřed vymezeného území zastavil a prosadil se střelou z odskoku. Třetí koš přidal až v poslední čtvrtině, trojkou snížil náskok soupeře na 112:136. Čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů už ale neměl šanci odvrátit.
Hvězdou večera byl Donovan Mitchell, který si vylepšil sezonní maximum na 48 bodů a dotáhl Cleveland k vítězství 130:126 nad Washingtonem. Cavaliers se s nejhorším týmem soutěže dlouho trápili a do poslední čtvrtiny šli se ztrátou 15 bodů, pak ale Donovan v poslední dvanáctiminutovce nastřílel 24 bodů. Trojkou dvě minuty před koncem srovnal na 122:122 a pak výhru pečetil. Celkem trefil osm trojek. Cleveland poslední čtvrtinu vyhrál 45:26.
Nejužitečnější hráč soutěže z roku 2023 Joel Embiid předvedl svůj nejlepší výkon v sezoně a 39 body pomohl Philadelphii porazit 115:105 Indianu. Při dlouhodobých zdravotních problémech hrál teprve desátý zápas. Zdravotní potíže tentokrát trápily nejlepšího střelce týmu Tyrese Maxeye. Kvůli nemoci chyběl a právě Embiid ho pomohl zastoupit. Také Paul George si vylepšil sezonní maximum na 23 bodů.
Ani návrat Stephena Curryho a jeho 39 bodů nepomohl Golden State odvrátit porážku 120:127 s Minnesotou. Ta v poslední čtvrtině předvedla šňůru 17:0 a ze stavu 91:96 otočila skóre na 108:96. Pak ale Curry dal 11 bodů a bylo to 115:114. Koncovka však patřila Minnesotě: dvě klíčové trojky dal Donte DiVincenzo, autor 21 bodů. Julius Randle přidal 27 bodů a Rudy Gobert 24 bodů a 14 doskoků. Timberwolves si tak poradili i s absencí svého hlavního střelce Anthonyho Edwardse.
Dallas zvítězil 119:111 nad Brooklynem a uspěl v pátém z posledních šesti utkání. Anthony Davis pomohl 24 body a 14 doskoky. Chicago ukončilo sérii sedmi proher výhrou nad Charlotte 129:126. Josh Giddey dal šest ze svých 26 bodů v závěrečných 90 sekundách a pomohl uhájit těsné vedení. Charlotte nestačilo 33 bodů Kona Knueppela ani 32 Milese Bridgese.
Výsledky NBA
Charlotte – Chicago 126:129, Detroit – Atlanta 142:115 (za hosty Krejčí 8 bodů, 2 doskoky, 2 asistence), Philadelphia – Indiana 115:105, Washington – Cleveland 126:130, Memphis – Utah 126:130, Dallas – Brooklyn 119:111, Golden State – Minnesota 120:127.