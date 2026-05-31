SESTŘIHSan Antonio porazilo v sedmém semifinále Oklahomu a po dvanácti letech si zahraje o titul


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Basketbalisté Oklahomy titul v NBA neobhájí, v rozhodujícím sedmém semifinále podlehli doma 103:111 San Antoniu. Spurs po vítězství 4:3 na zápasy postoupili poprvé od roku 2014 do finále, v němž se střetnou s New Yorkem. Knicks se představí ve finálové sérii po 27 letech. První zápas se bude hrát ve středu v San Antoniu.

Spurs dovedl do finále francouzský pivot Victor Wembanyama, jenž v sobotním duelu zaznamenal 22 bodů a sedm doskoků.

„Ten pocit nedokážu popsat. Je neuvěřitelně silný,“ uvedl Wembanyama, jenž si zahraje o titul na závěr své třetí sezony v NBA. „Ještě jsme neskončili, chceme další čtyři výhry,“ dodal.

San Antonio, jež v minulé sezoně obsadilo až třinácté místo v Západní konferenci, se opíralo o vyrovnaný týmový výkon.

Julian Champagnie nastřílel 20 bodů, z toho 18 z trojkových pokusů, Stephon Castle přidal 16 bodů a De’Aaron Fox 15. Dvouciferně se prosadili také Dylan Harper, Keldon Johnson a Devin Vassell.

„Už v říjnu jsme věděli, že můžeme být opravdu dobrým týmem,“ uvedl trenér Spurs Mitch Johnson, který v minulé sezoně nahradil na lavičce legendárního Gregga Popoviche.

Klíčový okamžik přišel v závěru čtvrté čtvrtiny. Náhradník Luke Kornet zablokoval pod košem Isaiaha Hartensteina a zabránil rychlému koši, který by Thunder přiblížil na rozdíl čtyř bodů.

Oklahoma se už z této rány nevzpamatovala a hosté si náskok pohlídali až do konce. Thunder táhl Shai Gilgeous-Alexander s 35 body a devíti asistencemi, výraznější podporu spoluhráčů však postrádal.

„Byl fantastický, odehrál skvělý zápas a splnil svou roli,“ ocenil svého lídra trenér Thunder Mark Daigneault. Jako posledním se podařilo obhájit titul v NBA Golden State v roce 2018.

