Basketbalisté Oklahomy City při obhajobě titulu vyhráli v play-off NBA i sedmý zápas. Na palubovce Los Angeles Lakers v sobotu zvítězili 131:108 a v sérii druhého kola vedou 3:0. V semifinále Východní konference Cleveland porazil Detroit 116:109 a snížil na 1:2 na zápasy.
Lakers drželi s Oklahomou City krok jen v prvním poločase, po přestávce opět nestačili na tempo obhájců titulu. Thunder vyhráli třetí čtvrtinu 33:20 a poslední část o 12 bodů.
Výrazně se prosadil belgický rozehrávač Ajay Mitchell, jenž si 24 body a 10 asistencemi vylepšil své rekordy v play-off. Hlavní hvězda týmu Shai Gilgeous-Alexander přidal 23 bodů a devět asistencí, Chet Holmgren měl 18 bodů a devět doskoků.
Za Lakers nastřílel Rui Hačimura 21 bodů. LeBron James zaznamenal 19 bodů, osm asistencí a šest doskoků, jenže společně s Austinem Reavesem proměnili pouze 12 z 32 střel z pole. Lakers dál chybí zraněný Luka Dončič, který kvůli poraněnému stehennímu svalu vynechal už čtrnáctý zápas v řadě.
Cleveland po dvou porážkách v Detroitu potřeboval zabrat. Ještě necelé tři minuty před koncem byl stav vyrovnaný, poté Max Strus vystihl rozehrávku Cadea Cunninghama, získal míč a nájezdem poslal Cavaliers do vedení 106:104. Domácí už náskok nepustili.
„Tohle změnilo celý zápas. Dostali jsme se do vedení, ubránili pár akcí a přidali koše,“ řekl kanonýr James Harden o Strusově akci.
Nejlepším střelcem vítězů byl Donovan Mitchell s 35 body a 10 doskoky, Harden přidal 19 bodů a Jarrett Allen 18 bodů. Klíčovou roli sehrál Harden, který po kritice za výkony v předchozích zápasech tentokrát v závěru trefil několik důležitých střel.
„Hlavní je, že je pořád konzistentní. Ať je výsledek jakýkoli. Viděli jsme, jak skvěle umí zahrát, takže nepochybujeme o tom, že to zase předvede,“ uvedl lídr Clevelandu Mitchell.
Cunningham sice zaznamenal triple double za 27 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí, zároveň ale přišel o osm míčů.