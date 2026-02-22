Velké drama nabídl zápas NBA, ve kterém se nakonec Phoenix radoval z výhry 113:110 nad Orlandem. Vítěze určilo až druhé prodloužení. V jeho závěru dostal Phoenix šanci rozehrát akci, když zbývalo 1,1 sekundy do konce. Míč se rychle dostal k Jalenu Greenovi a ten hodem za tři body rozhodl o výsledku utkání.
Phoenix přetlačil Orlando až po dvou prodlouženích. O výhře rozhodl Green
Green přitom neodehrál střelecky dobrý zápas, dal jen šest bodů z pole z 26 pokusů a jeho vítězný tříbodový koš byl druhý proměněný z 11 střel. Phoenix táhl především Grayson Allen s 27 body, z nichž sedm dal v prvním prodloužení, dalších 19 přidal Collin Gillespie.
Orlando vedl Desmond Bane s 34 body, než se na začátku prodlužování vyfauloval. Paolo Banchero zapsal 26 bodů a 14 doskoků. Suns chyběl zraněný Devin Booker, navíc Dillon Brooks odstoupil už v první půli s poraněnou rukou. Závěr základní hrací doby poslal do prodloužení Anthony Black smečí, ale poslední slovo měl Green.
New York předvedl velký obrat na vlastní palubovce proti Houstonu. Knicks prohrávali až o 18 bodů, ale zvítězili 108:106. Jejich lídrem byl Karl-Anthony Towns s 25 body. Domácí rozhodli šňůrou v poslední čtvrtině, kdy Houston několik minut neskóroval, a vedení definitivně získali po střele Jansona Brunsona v závěru. Kevin Durant dal za Rockets 30 bodů a mohl rozhodnout, ale těžkou střelu za tři body nedal. New York tak zastavil Houstonu pětizápasovou vítěznou sérii.
San Antonio zdolalo Sacramento 139:122 a neprohrálo osmé utkání za sebou. Victor Wembanyama zaznamenal 28 bodů, 15 doskoků, šest asistencí a čtyři bloky. Francouzského mladíka podpořili 18 body také De’Aaron Fox, Stephon Castle a Keldon Johnson. Spurs definitivně zlomili odpor soupeře po trojce Wembanyamy a střele Harrisona Barnese v závěru třetí čtvrtiny a v poslední čtvrtině zvýšili náskok až na 28 bodů. Oslabené Sacramento zaznamenalo 16. prohru v řadě.
New Orleans otočilo duel s Philadelphií na 126:111 díky náporu ve druhé půli a 23 bodům Jordana Poola. Miami porazilo i díky 28 bodům Andrew Wigginse 136:120 Memphis. Jalen Duren po stopce na dvě utkání za bitku dovedl 26 body a 13 doskoky Detroit k páté výhře v řadě, tentokrát nad Chicagem 126:110.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Phoenix – Orlando 113:110 po druhém prodl., New Orleans – Philadelphia 126:111, Miami – Memphis 136:120, Chicago – Detroit 110:126, San Antonio – Sacramento 139:122, New York – Houston 108:106.