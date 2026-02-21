Basketbal

ŽIVĚFinále ČP basketbalistů: Nymburk – Pardubice, bronz zůstal v Opavě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Finále ČP basketbalistů Nymburk – Pardubice
Zdroj: ČT sport

Opavští basketbalisté poprvé od triumfu v roce 2022 vystoupají na stupně vítězů v Českém poháru. V utkání o bronz před domácí kulisou přehráli i díky 21 bodům rozehrávače Isiaha Graye Ústí nad Labem 95:70. Finále mezi Nymburkem a Pardubicemi je na programu od 18:00 a přímý přenos můžete sledovat na ČT sport Plus.

Opava oplatila Ústí nad Labem středeční domácí porážku v lize 81:88 a rozšířila sbírku úspěchů v Českém poháru o druhý bronz. Na kontě má vedle toho šest triumfů (1997–99, 2001, 2003 a 2022) a čtyři stříbra (2002, 2004, 2017 a 2019). Sluneta na bronz z let 1994, 1996 a 2000 nenavázala.

Závěr utkání o bronz Opava – Ústí nad Labem s ohlasy
Zdroj: ČT sport

Gray přidal k 21 bodům i čtyři asistence a čtyři doskoky. Clevon Brown zaznamenal v dresu vítězů double double za 10 bodů a 14 doskoků. Nejlepším střelcem poražených byl s 12 body Nick Johnson.

Výsledky Českého poháru basketbalistů

O 3. místo:

Opava – Ústí nad Labem 95:70 (27:21, 46:39, 75:57)
Nejvíce bodů: Gray 21, Puršl 12, Brown, Kavan a Slavík po 10 – Johnson 12, K. Lawrence a Vyoral po 11.

