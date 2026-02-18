Basketbalovou reprezentaci na přelomu února a března čeká další klíčová část kvalifikace o světový šampionát. Kvůli zdravotním komplikacím však v patnáctce nominovaných svěřenců trenéra Luboše Bartoně chybí nejzkušenější rozehrávač Tomáš Satoranský i jeho barcelonský parťák Jan Veselý.
Do Slovinska bez Satoranského? Lvi odhalili soupisku pro další část kvalifikace MS
„V posledních zápasech chyběl Barceloně kvůli zdravotním problémům. Jeho účast je nejistá a bude se o ní rozhodovat na poslední chvíli podle aktuálního vývoje Tomášova zdravotního stavu,“ přiblížil případné dodatečné zapojení české hvězdy ke dvojitému utkání se Slovinskem týmový manažer Jiří Welsch.
Tým kouče Luboše Bartoně se proti Slovinsku představí nejdříve v pátek 27. února od 18:30 v Koperu, odveta se uskuteční o dva dny později od 18:00 v Jihlavě. Češi vedou skupinu H bez ztráty bodu po výhrách nad Švédskem (97:80) a Estonskem (97:92).
Tehdy chyběl pivot Jan Veselý, Satoranského spoluhráč z Barcelony, který v týmu také není. A Bartoň počítá i další absence. „Řešili jsme Jamese Karnika, který podepsal v Mongolsku, a v tamní soutěži právě teď na konci měsíce začne play-off. Nevzdáváme se a situaci stále řešíme s hráčem, klubem i mezinárodní federací FIBA,“ prohlásil Welsch.
Zdravotní potíže mají také hráči Brna Petr Křivánek a Adam Kejval či Ondřej Husták z polského Štětína. „Na soupisce patnácti hráčů se tedy objevilo pár nových jmen, většina z nich ale již má reprezentační zkušenosti,“ řekl Welsch. Nováčkem je písecký univerzál Kevin Týml, který se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Sršňů.
„Má zatím velmi dobrou a hlavně konzistentní sezonu. Výborně střílí a zakončuje, umí hrát jeden na jednoho a chci ho vidět v konfrontaci s ostatními,“ konstatoval Bartoň. V týmu nechybí ani zkušený Tomáš Kyzlink, který má nové angažmá v Pekingu. „Má za sebou měsíc v Číně. Teď v únoru je ale v Česku a plně se soustředí na reprezentační tým,“ dodal český kouč.
Češi se v odvetě těší do nové haly v Jihlavě. „Z vyprodané haly jsme všichni nadšení. Věřím ve skvělou kulisu a doufám, že fanoušky odměníme dobrým výkonem,“ dodal Bartoň.