Basketbalistky SBŠ Ostrava zvítězily ve finále Českého poháru 87:81 nad obhájkyněmi trofeje z KP Brno a připsaly si premiérový triumf v soutěži. Utkání bylo dlouhou dobu vyrovnané, ale domácí hráčky byly v závěru přesnější a Brňanky už svou ztrátu nesmazaly. Zápas o třetí místo vyhrály chomutovské Levhartice 90:74. Proti Hradci Králové od začátku vedly, byť i zde bylo skóre před poslední čtvrtinou téměř vyrovnané. Zápas rozhodla i v tomto případě závěrečná čtvrtina, v níž Chomutov přestřílel Hradec Králové 31:16 a zápas definitivně strhl na svou stranu.
Premiérový zisk Českého poháru slaví basketbalistky Ostravy, bronz má Chomutov
Zápas rozehrály oba celky velmi aktivně a v jeho polovině je dělil jen jeden bod ve prospěch KP Brno. Brňanky se v průběhu třetí čtvrtiny dostaly do osmibodového vedení, ale soupeřky stihly skóre srovnat na 63:63 a následně se dvěma trojkami dostaly do vedení.
V závěrečné čtvrtině si Ostravanky výhodu už nenechaly sebrat, dvě minuty do konce měly k dobru dokonce desetibodový náskok. Hráčky Králova Pole z náskoku ukrojily na ztrátu dvou košů, ale Ostravanky proměnily dva trestné hody a stvrdily svou výhru 87:81.
Ostravský tým, který je třetí v ligové tabulce za USK Praha a Žabinami Brno, potvrdil při jejich absenci v soutěži na závěrečném turnaji ve své hale roli papírového favorita. Nejužitečnější hráčkou byla vyhlášena Chorvatka Iva Beloševičová, která k vítězství Ostravy přispěla 21 body a 12 doskoky. V dresu KP byla nejlepší střelkyní s 26 body Finka Sara Rokkanenová. Hrající asistentka Michaela Vondráčková dala 21 bodů.
Boj o bronz rozhodla čtvrtá čtvrtina
Chomutovské táhla k vítězství Američanka Karoline Striplinová, která nastřílela 25 bodů a přidala 9 doskoků. Její přínos se propsal do celého průběhu zápasu, v němž Levhartice od začátku vedly a v poločase měly náskok sedmi bodů.
Hradecké Lvice zápas ve druhé půli nevzdaly a na konci třetí čtvrtiny ztrácely pouhý jeden bod. Otočit utkání se jim ale nakonec nepodařilo, a to ani díky přispění nejlepší střelkyně Natálie Martiškové se 17 body a 3 doskoky.
Závěrečná čtvrtina totiž patřila chomutovským hráčkám, své soupeřky přestřílely o patnáct bodů a mohly se radovat ze zisku pohárového bronzu.
Výsledky Final Four Českého poháru basketbalistek
Finále:
SBŠ Ostrava - KP Brno 87:81 (21:20, 45:46, 69:63)
Nejvíce bodů: Beloševičová 21, Squiresová 17, Válková 13 - Rokkanenová 26, Vondráčková 21, Galíčková 12.
O 3. místo:
Chomutov – Hradec Králové 90:74 (21:15, 43:36, 59:58)
Nejvíce bodů: Striplinová 25, Brejchová 16, Kadlecová 14 – Martišková 17, Hálová a Králová po 14.