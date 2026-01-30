Blízko k obhajobě Českého poháru jsou basketbalistky KP Brno. V semifinále závěrečného turnaje v Ostravě zdolaly Chomutov 74:70 a v sobotu se o trofej utkají ve finále od 13:15 s domácím týmem SBŠ. Ostravanky zdolaly Hradec Králové 79:68.
O pohár si zahrají basketbalistky KP Brno a Ostravy
Brněnské hráčky vedly v prvním poločase už o 16 bodů, ale Chomutovu se povedlo zápas zdramatizovat. V závěrečné čtvrtině se Levhartice dokonce dostaly do vedení o jeden či dva body, svěřenkyně Marcely Krämer však sedmibodovou šňůrou od stavu 65:66 získaly klíčový náskok.
Dvaceti body se na výhře KP podílela Vondráčková. Její spoluhráčka Eliška Žílová, autorka deseti bodů, si pochvalovala povedený začátek. „Do zápasu jsme vstoupily, jak jsme chtěly: agresivní obranou a z toho vyplýval i náš útok. Ve druhém poločase jsme bohužel začaly dělat chyby v obraně a dostalo se to do vyrovnané koncovky, kde se nám vyfaulovala Kačka Galíčková, což pro nás byl velký problém. Jsem ale ráda, že jsme výsledek nějakým morálem a trpělivostí udržely do vítězného konce,“ uvedla v tiskové zprávě.
Nejlepší střelkyní Chomutova byla se 17 body Brejchová. Její spoluhráčka Fučíková měla double double za 12 bodů a 16 doskoků. Ostravskému celku pomohla do finále 21 body anglická rozehrávačka Oliana Squiresová.
Final Four Českého poháru basketbalistek v Ostravě – v semifinále:
Final Four Českého poháru basketbalistek v Ostravě – v semifinále:
KP Brno – Chomutov 74:70 (19:10, 35:24, 47:46)
Nejvíce bodů: Vondráčková 20, Swartzová 17, Galíčková 14 – Brejchová 17, Kadlecová 14, Fučíková a Sekaová po 12.
SBŠ Ostrava – Hradec Králové 79:68 (20:19, 41:37, 59:49)
Nejvíce bodů: Squiresová 21, Válková 18, Nelsonová 13 – Hálová 26, Martišková 13, Králová 7.