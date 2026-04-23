Písek i podruhé vyzrál na USK a zahraje si play-off

Basketbalisté Písku vyhráli i druhý zápas předkola s USK Praha a postoupili do čtvrtfinále play-off. V něm bude jejich soupeřem druhý tým dlouhodobé části Pardubice. Jihočeši po domácí výhře 78:65 zvítězili v hale soupeře 100:92 a porazili Pražany i v pátém vzájemném utkání v sezoně včetně Českého poháru. Pro poražený tým reprezentačního kouče Luboše Bartoně sezona skončila.
Na Folimance se hrálo výrazně ofenzivněji než v Písku, v první čtvrtině padlo 59 bodů. V jejím průběhu písecký křídelník Petr Šlechta devíti body za sebou otočil skóre ze stavu 16:20 a Pražané už se před soupeře ve zbytku utkání nedostali.
Jihočeši v zápase trefili 15 trojek, po čtyřech dali Šlechta a kapitán Vojtěch Sýkora, lídrem byl Jan Karlovský s 21 body. V týmu soupeře dal o jeden méně Touko Tainamo, autor 19 bodů Dalibor Vlk se postaral o pět z osmi tříbodových košů USK.
„Sice jsme vyhráli, což je strašně super a to play-off jsme si fakt chtěli zahrát. Na druhou stranu jsme neplnili vůbec nic, ať už v útoku, nebo v obraně. Sice jsme dali 100 bodů, ale nehráli jsme dobře ani na jedné půlce a myslím si, že jsme si to spíš vybojovali silou vůle než nějakým krásným basketbalem. Do play-off musíme otočit o 180 stupňů,“ zhodnotil kriticky výkon svého týmu Sýkora.
V pátek se může rozhodnout o zbylém účastníkovi play-off mezi Olomouckem a Ostravou, před zápasem na Hané vede sérii Nová huť. Případný třetí zápas by byl na programu v sobotu, lepší tým se utká s vítězem základní části a obhájcem titulu Nymburkem.
USK Praha – Písek 92:100 (29:30, 48:55, 71:76)
USK Praha – Písek 92:100 (29:30, 48:55, 71:76)
Nejvíce bodů: Tainamo 20, Vlk 19, Wright 17 – Karlovský 21, Sýkora 18, Šlechta 15. Konečný stav série: 0:2.