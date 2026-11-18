Pardubičtí basketbalisté dál čekají v Lize mistrů na výhru. Neuspěli ani ve čtvrtém zápase, když prohráli na palubovce španělské Málagy 66:94. Nejlepším střelcem týmu byl s patnácti body Zach Key.
Ve zbylých dvou kolech přivítá Beksa 16. prosince Juventus Utena a o týden později Reggianu. Oba celky mají po dvou výhrách, takže by český vicemistr musel k udržení postupové naděje do play-in o osmifinálovou skupinu v obou duelech zvítězit a ještě mu nahrát další výsledky a skóre.
„Myslím si, že tři čtvrtiny to od nás byl velmi dobrý basket. V útoku to nebyl náš nejlepší den, ale i přesto jsme se s Málagou drželi. Dokázali jsme se jí vyrovnat a chvílemi jsem na nás byl opravdu pyšný. Málaga je ale zkušený, a hlavně disciplinovaný a koncentrovaný tým. Právě to ve třetí čtvrtině rozhodlo. My jsme dělali hloupé ztráty a špatná rozhodnutí,“ řekl trenér Pardubic Jan Šotnar.
Pardubice se prosadily jako první díky koši Keye a po trojce Isaaca Davidsona vedly 5:2. Po šestibodové šňůře domácích ještě otočili skóre Adam Lukeš s Treyem Bonhamem, ale stav 9:8 bylo poslední vedení Beksy v utkání.
Další pasáž ovládla Málaga 11:2 díky trefám z perimetru Jonathana Barreira a Kendricka Perryho i pěti úspěšným šestkám Willyho Hernangómeze. Do konce první čtvrtiny domácí favorit odskočil na rozdíl 11 bodů.
Beksa se na startu druhé desetiminutovky vrátila do hry sedmibodovou šňůrou. V 17. minutě na trojku Tylera Kalinoského navázal košem Noua a domácí opět odskočili do dvouciferného náskoku. Melwin Pantzar zařídil Málaze náskok už 13 bodů, ale Pardubice do poločasu zkorigovaly stav dvěma trefami za sebou, o které se postarali Joe Bryant a Jakub Tůma.
Hned po pauze Bryant snížil na 36:41 a po úspěšných pokusech Keye a Bonhama se český vicemistr přiblížil na rozdíl čtyř bodů. Málaga ale sedmibodovou sérií zase odskočila na 58:44. Beksa odpověděla úspěšnou střelbou z dálky. Dvakrát se trefil Davidson, jednou Tůma a Ryan Moffatt a manko Beksy se opět snížilo jen na čtyři body.
Série 9:0 ale domácí hráče na přelomu třetí a poslední čtvrtiny opět uklidnila. A hostům se přestalo střelecky dařit. Prosadili se na dlouhou dobu jen Tůma za tři body a Bonham za dva. Málaga uštědřila Pardubicím vysokou porážku díky šňůře 15:0, kterou poté přerušil Dalibor Vlk, domácí však dali ještě posledních pět bodů.
„Každopádně pro nás to byl v téhle kulise skvělý zápas. Z Pardubic nás přijelo podpořit hrozně moc fanoušků, čehož si vážíme. Byli v hale slyšet. Jako trenér jsem ale přesvědčený, že po sportovní stránce jsme měli na daleko lepší výsledek, než jakým utkání skončilo,“ dodal Šotnar.
Unicaja Málaga – BK KVIS Pardubice 94:66 (24:13, 41:34, 70:59)
Unicaja Málaga – BK KVIS Pardubice 94:66 (24:13, 41:34, 70:59)
Nejvíce bodů: Kravish a Noua po 16, Kalinoski 13 – Key 15, Tůma 12, Davidson 11. Fauly: 14:17. Trestné hody: 17/14 – 4/3. Trojky: 10:9. Doskoky: 37:27.