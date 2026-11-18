Opavští basketbalisté si v Evropském poháru FIBA připsali druhou výhru ve skupině A. V domácím prostředí porazili v sedmém kole Batumi 104:62 a navázali na podobně vysoké říjnové vítězství v Gruzii.
V Batumi Opavané před měsícem vyhráli čtyřicetibodovým rozdílem, ale doma se proti poslednímu celku tabulky rozjížděli velmi rozpačitě. Soupeři výrazněji odskočili až ve třetí čtvrtině, v níž zaznamenali 35 bodů.
Jan Švandrlík zopakoval pozici nejlepšího opavského střelce z prvního vzájemného zápasu, proměnil šest trojek a celkem dal 20 bodů. Přes desetibodovou hranici se dostalo i pět jeho spoluhráčů.
Opavu čekají ve skupině ještě tři zápasy, z šestičlenné tabulky postoupí dva týmy.