Pardubice porazily Ústí a posunuly se v NBL na druhé místo

Přímý souboj o druhé místo v lize basketbalistů vyhrály Pardubice, které zvítězily v Ústí nad Labem 83:64. Úřadující vicemistři uspěli ve šlágru 8. kola týden po domácí porážce s Děčínem a posunuli se za vedoucí Slavii. Sluneta prohrála po sérii šesti ligových vítězství.
Pardubice celý zápas vedly a porazily Ústí v lize či poháru posedmé za sebou. Nevykolejil je ani výpadek ve třetí čtvrtině, v níž daly jen sedm bodů. Nejlepšími střelci vítězného týmu byli Key a Moffatt, kteří dali po 14 bodech. V dresu Ústí nastřílel 15 bodů Blackwell.
„Věděli jsme, že Sluneta je rozjetá a má velmi dobře sestavený tým, což ukázala v prvních sedmi kolech. Dnes jsme byli basketbalovější a vyspělejší, a to především na obranné polovině. Nezmatkovali jsme ani ve fázích, kdy jsme v útoku neproměnili některé volné střely. Neustále jsme hráli naši hru a jsem moc rád, že jsme si dokráčeli pro zasloužené vítězství,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar.
Podle ústeckého trenéra Tomáše Reimera rozhodla již první čtvrtina, kterou jeho tým prohrál o 15 bodů. „Pardubice nám ukázaly, jak se hraje na top úrovni. Měli jsme problémy se uvolnit a dostat se do pozic, na které jsme byli v dosavadních zápasech zvyklí,“ uvedl Reimer, jenž ocenil své svěřence za bojovnost. „I přesto, že to nebyl úplně náš den a spousta míčů nám z koše vypadla, byli jsme ve čtvrté čtvrtině stále na dostřel. Je to pro nás druhá prohra a teď je ze všeho nejdůležitější na ni dobře zareagovat,“ dodal.
Výsledky 8. kola ligy basketbalistů
Výsledky 8. kola ligy basketbalistů
Plzeň – Hradec Králové 77:84 (22:26, 42:48, 59:61)
Nejvíce bodů: Páleník 20, Váňa a Nicholas po 13 – Šinik 20, Morgan 18, Brown 17.
Ústí nad Labem – Pardubice 64:83 (12:27, 33:50, 46:57)
Nejvíce bodů: Blackwell 15, McGhee a Potoček po 12 – Key a Moffatt po 14, Kovář 11.
Plzeňský nováček dlouho bojoval o druhou ligovou výhru, ale nakonec Hradci Králové podlehl 77:84. Domácí Páleník i hostující Šinik dali po 20 bodech.
„Plzeň byla důstojným soupeřem a role nováčka se zhostila velmi dobře. Má skvělé střelce, kteří nám dělali velké problémy. Podle mě je to tým, který v nejvyšší soutěži určitě zůstane několik let, vysekl poklonu poraženým Tomáš Dvořák.