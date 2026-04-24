Ostravští basketbalisté pronikli do čtvrtfinále, vyzvou Nymburk

Basketbalová Ostrava je posledním čtvrtfinalistou play-off. V předkole zvládla i druhý zápas s Olomouckem, loňského bronzového medailistu porazila na jeho hřišti 102:71. Soupeřem Nové huti bude hlavní favorit Nymburk, který usiluje o 21. titul.
První zápas série s Olomouckem vyhrála Ostrava doma 81:77 a na Hané nedali svěřenci Adama Cholevy soupeři šanci. Nejlepším střelcem zápasu byl Dominik Heinzl, jenž stihl za necelých 20 minut na hřišti dát 20 bodů. K tomu si připsal devět doskoků. O bod méně nastřílel jeho spoluhráč Keenon Cole.
„První poločas nebyl vůbec snadný, jak by mohlo naznačovat konečné skóre. Rozhodla až třetí čtvrtina a její závěr, kdy se z půlky trefil Lukáš Palyza. To byl hřebíček. Na domácích hráčích pak bylo vidět, že už nemají síly na obrat,“ řekl kouč Choleva. „Mám radost, že se nám vrátil po zranění Mikuláš Čank, i z toho, že jsme postoupili ve dvou zápasech. Teď se budeme chystat na Nymburk, uvidíme, jak se nám to podaří.“
Ostrava se utkala s Nymburkem ve čtvrtfinále i loni a prohrála 0:4 na zápasy.