Hruban před čtvrtfinále: Jsme připravení a víme, do čeho jdeme

Basketbalové čtvrtfinále play-off začíná a Nymburk je opět velkým favoritem na titul. Jaké jsou novinky z týmu hlavního uchazeče o vítězství? Také o tom ve Sportovních zprávách mluvil Vojtěch Hruban.
„Jsme připravení a víme, do čeho jdeme. Vše je v pořádku, měli jsme čas na trénink i odpočinek,“ hlásí spokojeně Hruban, dlouholetý reprezentant a opora Nymburku. Vzpomněl i na vystoupení v Lize mistrů. „Udrželi jsme chladnou hlavu a zvládli to,“ hodnotil výkony v soutěži, kterou Nymburk opustil ve čtvrtfinále.
Očekává také velkou návštěvnost. „V Nymburku si lidé čas na basketbal vždy najdou. Věřím, že to teď nebude jiné,“ míní Hruban. „Nymburští fanoušci si zaslouží play-off doma,“ odmítl i potenciální přesun zápasů do Prahy. „Kapacita vystačí a bude to hezká tečka za sezonou,“ říká Hruban, jehož Nymburk hrál v jiné hale například zápasy zmíněné Ligy mistrů.
Soupeřem Hrubana a spol. bude buď Ostrava, nebo Olomouc. „Rozhodne se na hřišti. Osobně favorizuji Ostravu, ale může se stát cokoliv. Budeme chtít vyhrát tak jako tak,“ říká Hruban. Za největšího soupeře Nymburku v boji o titul považuje Pardubice. „Ale play-off je dlouhé,“ usmívá se zkušený hráč.
Jaké další novinky přichystala nejvyšší mužská basketbalová soutěž? A jak vidí Hruban sílu nymburských soupeřů?