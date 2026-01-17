Až v posledním kole základní části basketbalové ligy si Ostrava zajistila účast v nadstavbové skupině A1. Tu jí přineslo vítězství 77:74 nad Slavií Praha, díky které udržela osmé místo před Olomouckem. To podlehlo 79:82 Pardubicím. Naopak vítězně se na nadstavbu naladilo Ústí nad Labem, které zdolalo 95:87 Děčín.
Ostrava se probojovala do nadstavbové skupiny A1. Ústí nad Labem zdolalo Děčín
„Soupeře jsme dlouho drželi na uzdě, vypracovali jsme si i dvouciferný náskok. V klíčových okamžicích jsme ale udělali některé zbytečné ztráty a soupeř je potrestal. I tak se hrálo až do konce,“ řekl kouč Olomoucka Matěj Musil.
„Situací v tabulce jsme se příliš netrápili. Věděli jsme, že to nemůžeme ovlivnit. Budeme pokračovat ve skupině A2, kde se pokusíme uhrát co nejlepší pozici před předkolem play-off,“ dodal.
Severské derby pro sebe rozhodli ústečtí basketbalisté. Po výhře 95:87 nad čtvrtým Děčínem se s vyrovnanou bilancí 11-11 dotáhli na Opavu. Ústí mělo náskok již v poločase, kde vedlo o šest bodů. Třetí čtvrtina však vyšla výrazně lépe Děčínu, který smazal manko a do závěrečné části se šlo za shodného skóre. Tu však znovu jasně ovládli ústečtí a rozhodli o výhře o osm bodů.
Mistrovský Nymburk po vítězství 109:79 v hale USK Praha zakončil první fázi NBL s bilancí 21-1, jeho jediným přemožitelem zůstaly Pardubice. Obhájci titulu si ale potřebovali spravit chuť po pohárové porážce v úvodním čtvrtfinále Českého poháru s Brnem.
„Byl to pro nás důležitý zápas, abychom se po úterku znovu dostali do rytmu. Po pomalejším začátku v prvních třech čtyřech minutách jsme našli energii a způsob, jak rychle běhat a posouvat míč. Od té chvíle jsme měli zápas pod kontrolou,“ řekl trenér Oren Amiel. Jeho tým táhl Jay Shumate s 22 body, Jaquan Lawrence zaznamenal 13 bodů a 12 doskoků.
Vítězně završili základní část i třetí Brňané, kteří po dvou porážkách zabrali v Opavě a vyhráli 89:79. Šestí Slezané prohráli počtvrté za sebou, naopak pátý Písek po čtyřech porážkách uspěl proti poslednímu Hradci Králové a zvítězil doma 89:74.