V 5. kole nadstavbové části Evropské ligy udělaly velký krok k posunu do další fáze. Hráčky USK Praha přehrály Schio 78:66 a jsou zpět na jednom ze čtyř postupových míst. Postup mohou dotáhnout příští týden na palubovce francouzského celku Flammes Carolo, pokud Bourges ve čtvrtek neporazí Galatasaray Istanbul.
Basketbalistky USK zdolaly v Eurolize Schio a mají postup na dosah
Nejlepší střelkyní českých šampionek byla při absenci zraněné Brionny Jonesové kanadská reprezentantka Bridget Carletonová, která dala 19 bodů. Dalších 15 přidala francouzská kapitánka Valériane Ayayiová. Schiu nestačilo ani 20 bodů Jessicy Shepardové, bývalá hráčka USK María Condeová zaznamenala devět bodů.
Svěřenkyně kouče Martina Bašty zvítězily v Evropské lize potřetí za sebou a navázaly na výhry nad Galatasarayem Istanbul a Carolem. Schiu oplatily prosincovou porážku z Itálie (78:99). Mají o bod víc než jejich italský soupeř a drží boj o postup ve svých rukou.
„Kdyby mi někdo po prvním utkání se Schiem řekl, že po dalších třech zápasech můžeme mít klidně zajištěný postup, asi bych si ťukal na čelo, že se zbláznil. Když ale budeme koncentrovaní a budeme hrát svůj basket, můžeme hrát s kýmkoliv,“ řekl Bašta.
Španělskou hráčku Condeovou přivítali fanoušci v hale Královka speciálním potleskem, generální manažer USK Marek Kučera jí předal před začátkem zápasu kytici. Zatímco italský celek přijel do Prahy v deseti hráčkách, domácím chyběla americká opora Jonesová, která ze zranila v posledním ligovém duelu s Ostravou.
„Trápí ji zranění v dolní části těla. Teď ještě podstoupí nějaké bližší vyšetření. Uvidíme, věříme, doufáme, modlíme se, aby to bylo v pohodě a ještě naskočila. Ale víc k tomu nemá cenu říkat,“ uvedl Bašta. „Bylo to bez ní těžké, ale tým se neuvěřitelně semknul. Odvedli jsme skvělý výkon. Samozřejmě nějaké chybičky vždycky budou, ale to je basketbal. Odehrály jsme skvělý týmový výkon v útoku i obraně. Díky tomu máme tuto skvělou výhru,“ dodal.
Pražanky vstoupily do utkání šňůrou 9:0 a hostující kouč Victor Lapeňa si vzal po dvou minutách hry první oddechový čas. Hlavní oporou USK byla v první čtvrtině Carletonová, trefila tři trojky, měla 12 bodů a domácí hráčky díky ní vedly 23:9. První část vyhrály o 11 (24:13).
Schio na začátku druhé části snížilo, domácí ale poté využily jejich ztrát a po dvou rychlých koších Pauline Astierové odskočily na 30:17. Brzy nato vedly díky trefám Janelle Salaunové a Ayayiové 35:18, sedmnáctibodový náskok nicméně neudržely. Schio se v závěru dotáhlo i díky Shepardové na rozdíl sedmi bodů (39:32). Do přestávky zajistila Pražankám desetibodový náskok Salaünová.
Po návratu z kabin české mistryně o většinu náskoku přišly. Schio zaznamenalo za necelých pět minut 12 bodů a dotáhlo se na 44:46. Bašta reagoval oddechovým časem a hráčky USK sérii hostů zastavily.
„Takový moment jsme zažili už na Galatasarayi, kdy jsme vedli v jednu chvíli o dvacet. Nyní to bylo stejné. Asi maličko polevíme v koncentraci a soupeř je samozřejmě kvalitní, takže musí něco dát. Tým se ale semknul, a i když to bylo o dva body, pořád jsme jeli. Pak jsme během chviličky opět odskočili, zase to kontrolovali a měli to v našich rukách,“ řekl Bašta.
Po sedmi bodech v řadě od stavu 48:46 domácí opět utekly a po trojce Maite Cazorlaové vedly 61:53. Schiu už chyběl na lavičce trenér Lapeňa, protože dostal v krátkém sledu dvě technické chyby – nejprve za hrubé chování k jedné ze svých svěřenek a následně i k rozhodčím.
„Tohle byla komedie pro celou halu. Celý zápas tahali za kratší konec, tak chtěl vyhecovat svoje hráčky. První technickou dostal takovou nesmyslnou, protože křičel na svoji hráčku, rozhodčí do toho zasáhla, pak dostal druhou. Nic jsem si o tom nemyslel, věděl jsem, že to je divadlo a my musíme být koncentrovaní a hlavou v zápase,“ uvedl Bašta.
Pražanky, které vedly před závěrečnou částí o šest bodů, závěrečnou desetiminutovku zvládly. Po devíti bodech v řadě utekly do vedení 70:55 a po dalších trefách Carletonové a Emese Hofové narostl jejich náskok na 17 bodů. V koncovce už nepřipustily drama a vyhrály o 12 bodů.
Evropská liga basketbalistek – 5. kolo nadstavby
ZVVZ USK Praha – Famila Schio 78:66 (24:13, 42:32, 61:55)
Nejvíce bodů: Carletonová 19, Ayayiová 15, Astierová 12 – Shepardová 20, Veronaová 15, Condeová 9. Fauly: 21:20. Trestné hody: 16/13 – 19/11. Trojky: 7:7. Doskoky: 33:34.