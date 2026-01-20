Nymburk v úvodním utkání osmifinálové skupiny Ligy mistrů prohrál na palubovce favorizovaného Tenerife 80:104. Svěřenci trenéra Orena Amiela sice vedli v první čtvrtině dvakrát i o 11 bodů, ale třetí desetiminutovku prohráli 13:30. Nejlepším střelcem poražených byl s 16 body Vojtěch Hruban, za Tenerife dal 18 bodů Aaron Doornekamp.
Nymburk na úvod osmifinále Ligy mistrů podlehl Tenerife 80:104
Nymburk se díky šesti bodům J. T. Shumatea dostal v úvodu do vedení 13:4. O chvíli později po trojce Františka Rylicha unikl i do dvouciferného náskoku a po další trefě z perimetru Ondřeje Sehnala posunul rozdíl na 11 bodů.
Tenerife ale díky střelbě z dálky stáhlo ztrátu do konce první čtvrtiny na 24:26. Tři trojky za sebou trefil Doornekamp, který na startu druhé čtvrtiny poprvé dostal domácí do vedení 27:26.
Nymburk ale opět zareagoval a díky trojce kapitána Martina Kříže vedl 33:28. Třebaže domácí díky další trefě z dálky Doornekampa a koši Marcelinha Huertase vyrovnali, Nymburk osmibodovou šňůrou unikl do vedení 41:33. Šest bodů v této sérii dal Matěj Svoboda.
Domácí na koš Shumatea na 48:42 odpověděli sedmibodovou šňůrou, ale v poločase vedl díky Hrubanovi český šampion 50:49.
Úvod druhé půle patřil Tenerife, které úvodní tři a půl minuty ovládlo 12:2. Doornekamp si polepšil už na šest trojek a po trefě z dálky Rokase Giedraitise, Huertasově koši a šestce Giorgiho Šermadiniho už to bylo 67:54 pro domácí. Náskok osmého týmu španělské ligy v závěru třetí čtvrtiny narostl na 18 bodů.
Nymburk zkorigoval třikrát ztrátu na 15 bodů, ale potom zase dominoval favorit. Série tří trojek Giedraitise, Jaimeho Fernándeze a Tima Abromaitise poslala Tenerife do vedení o 29 bodů.
Díky jedné šestce Marcuse Santose-Silvy a čtyřem bodům Hrubana hosté výsledek zkorigovali. Další duel čeká Nymburk příští týden v úterý v Praze na Královce proti dalšímu španělskému klubu Gran Canarii.