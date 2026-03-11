V pátém kole osmifinálové části Ligy mistrů doma uspěli a mohou dál pomýšlet na postup do čtvrtfinále. Basketbalisté Nymburka přehráli Terst 82:76 a ve skupině mají bilanci dvou výher a tří porážek. K uchování šance jim pomohla také následná výhra Tenerife nad Gran Canarií 79:76.
Nymburk si v Lize mistrů poradil s italským Terstem a udržel naději na postup
Dvacetinásobného českého šampiona táhl Goran Filipovič, který při premiéře v nymburském dresu zaznamenal 21 bodů. Dalších 16 bodů přidal jeho americký spoluhráč J. T. Shumate. Terstu nepomohlo ani 19 bodů Jahmi’use Ramseyho.
Nymburk navázal na únorové vítězství z Terstu 91:85. O druhé postupové místo zabojuje příští týden na palubovce Gran Canarie. Středočeši budou muset vyhrát o více než tři body, první vzájemný duel doma prohráli 64:67.
„Moc jsem si to užil. Musím poděkovat Nymburku, jeho hráčům i trenérům. V posledních třech dnech se mi snažili maximálně pomoci. Měl jsem s nimi dva tři tréninky, hodně jsme koukali na video a bavili se o stylu hry. Všichni se snažili, abych co nejlépe zapadl. Bylo to velké týmové vítězství a užili jsme si to,“ prohlásil Filipovič.
„Chci především moc poděkovat fanouškům. Atmosféra v hale byla hlasitá, fanoušci si to užívali a v těžkých momentech nám to pomohlo,“ řekl trenér vítězů Oren Amiel. „Bylo to pro nás stresující. Věděli jsme, že musíme vyhrát, abychom měli stále šanci postoupit. Ve třetí čtvrtině jsme našli rytmus. Hráli jsme, jak jsme chtěli. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ uvedl Amiel.
Nymburk navázal na únorové vítězství z Terstu 91:85. V případě, že by basketbalisté Gran Canaria s Tenerife prohráli, musel by český mistr v boji o postup vyhrát ještě v příštím kole na jejich palubovce o více než tři body.
Trenér Amiel se musel obejít bez zraněného Ondřeje Sehnala. S Terstem nepřijel bývalý hráč Nymburka Colbey Ross. Středočeši vstoupili do utkání lépe a po Shumateových sedmi bodech se ujali vedení 7:4. Po trojce Jaromíra Bohačíka narostlo jejich vedení dokonce na 14:8. Terst ale reagoval pěti body v řadě a v závěru úvodní desetiminutovky se po třech bodech Francesca Candussiho dostal poprvé do vedení 19:17. Ztrátu domácích korigoval v závěru čtvrtiny z trestného hodu Shumate.
Nymburk se sice na začátku druhé čtvrtiny vrátil po první trojce Filipoviče do vedení 23:22, italští soupeři ale opět odskočili sedmi body za sebou do náskoku 29:23. Domácí se poté třikrát dotáhli na rozdíl jednoho bodu, Terst ale do poločasu vedení udržel a šel do kabin s pětibodovým náskokem (42:37). Nymburku se navíc v závěru zranil při obranném zákroku pivot Marcus Santos-Silva.
Čeští šampioni se přesto vrátili po přestávce do hry a vývoj otočili. Pomohla jim hlavně šňůra 16:0. Načal ji pěti body Filipovič, na nějž navázali Tony Perkins, trojkou Bohačík, čtyřmi body Shumate i jednou úspěšný Martin Kříž. Nymburk zvrátil vývoj ze stavu 40:46 na 56:46 a před závěrečnou částí vedl o 12 bodů (64:52).
Italský tým, který také živil naději na postup, se ale nevzdal a dotáhl se na skóre 70:66. Po trestných hodech Madyho Sissoka dokonce ztrácel dvě minuty před koncem dva body (75:73), Nymburk ale dramatickou koncovku zvládl. Po trefě Perkinse a Shumatea znovu utekl do šestibodového vedení. Necelou minutu před koncem ještě snížil Jarrod Uthoff na 76:79, Nymburk už ale soupeři další body nedovolil a nakonec vyhrál o šest.