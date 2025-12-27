Basketbal

Brno uspělo na palubovce Pardubic a poskočilo na druhé místo


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Pardubice nestačily v 18. kole Maxa NBL na Brno a po porážce 64:77 mu přepustily druhou příčku tabulky. Vedoucí Nymburk si zahrával v Písku, nakonec ale koncovku zvládl a díky povedené poslední čtvrtině zvítězil 105:92.

Brňané zahájili zápas dvěma trojkami bývalého reprezentačního rozehrávače Davida Jelínka během prvních 40 sekund a vedení pak za celý zápas nepustili. Už v první čtvrtině měli dvouciferný náskok, protože domácí na první koš ze hry čekali až do páté minuty. V závěrečné části měl vicemistr k dobru i 19 bodů.

Jelínek se nedávno vrátil do Brna z dlouholetého působení ve Španělsku a v minulém utkání v Ostravě v obnovené premiéře v české nejvyšší soutěži pomohl mužstvu 22 body utnout sérii čtyř porážek. Tentokrát ke dvěma trojkám z úvodu přidal ještě další dvě a nakonec jich zaznamenal stejně jako celý pardubický tým, který na to spotřeboval 26 pokusů. S 20 body byl pětatřicetiletý špílmachr nejlepším střelcem zápasu, s devíti úspěchy ovládl i statistiku doskakování. Pardubickým lídrem byl s 19 body Zed Key.

„I přesto, že jsme udělali 22 ztrát, podařilo se nám soupeře udržet na nízkém skóre. Byli jsme dobře připraveni a nedovolili jsme jim žádné jednoduché střely. Obrana byla klíčem k utkání,“ uvedl brněnský kouč Martin Vaněk. „Hodně nám pomohlo, že jsme měli čas na trénink a mohli jsme více zapojit Davida Jelínka. David je zkušený hráč a výborný střelec, který nám výrazně pomáhá v útočné fázi. Velkou výhodou je, že pomáhá mladším hráčům, což se v posledních dvou zápasech jasně ukázalo.“

Nymburk v Písku prohospodařil vedení o 13 bodů a v závěru třetí čtvrtiny pustil soupeře poprvé v utkání do vedení. Do poslední části se šlo za stavu 73:72 pro Jihočechy, ale hosté navzdory bídné tříbodové střelbě, při níž trefili jen 6 ze 34 pokusů, překvapení nepřipustili.

Nejlepším střelcem mistra byl potřetí za sebou v lize Sir'Jabari Rice, tentokrát s 22 body. V píseckém dresu byli tahouny autor čtyř trojek Kevin Týml s 27 a Petr Šlechta s 25 body. Sršni prohráli s Nymburkem i desátý vzájemný soutěžní zápas a přepustili čtvrté místo v tabulce Děčínu, který doma potvrdil roli favorita proti předposlednímu Hradci Králové (89:82).

Ostravský Michal Svoboda se 37 body postaral o nový rekord sezony a byl strůjcem vítězství nad Ústím nad Labem 100:97. Domácí křídelník trefil šest trojek, 13 bodů a 10 asistencí přidal spoluhráč Samuel Godwin. V závěru netrefil vyrovnávací trojku Tomáš Vyoral, který byl s 21 body nejlepším střelcem hostů, a Severočechům skončila po čtyřech zápasech vítězná série.

Po dvou porážkách zvítězila Opava, jež doma porazila USK Praha 89:81. Double double zaznamenali ve vítězném týmu autor 17 bodů a 10 doskoků Clevon Brown a Radovan Kouřil, který k 11 bodům přidal 10 asistencí.

Kanadský pivot Kyler Filewich pomohl 19 body a 15 doskoky k výhře Olomoucka nad poslední Slavií 90:84 a Hanáci mají stále stejnou bilanci s ostravskou Novou hutí, s kterou aktuálně bojují o osmé místo a účast v nadstavbové skupině A1. Za Pražany zaznamenal 17 bodů a 12 doskoků David Böhm.

Výsledky 18. kola NBL

Pardubice – Brno 64:77 (15:24, 32:40, 47:64)
Nejvíce bodů: Key 19, Bryant 17, Kovář 9 – Jelínek 20, Stráněl 15, Kejval 10.

Ostrava – Ústí nad Labem 100:97 (23:31, 51:55, 79:71)
Nejvíce bodů: Michal Svoboda 37, Palyza 18, Godwin a Čank po 13 – Vyoral 21, Johnson 20, Davidson 16.

Děčín – Hradec Králové 89:82 (15:19, 38:37, 60:58)
Nejvíce bodů: Davis 18, Šturanovič 15, Alexander 14 – John 17, Nikkarinen 14, Škranc 13.

Olomoucko – Slavia Praha 90:84 (21:19, 45:42, 64:61)
Nejvíce bodů: Andre 20, Filewich 19, Holmes 17 – Jones 20, Noumeros 18, Böhm 17.

Opava – USK Praha 89:81 (23:20, 45:41, 69:61)
Nejvíce bodů: Brown 17, Person 15, Vyroubal 12 – Montgomery 22, Švec 14, Vlk 12.

Písek – Nymburk 92:105 (20:25, 47:52, 73:72)
Nejvíce bodů: Týml 27, Šlechta 25, Karlovský 15 – Rice 22, Feazell 19, Santos-Silva 17.

