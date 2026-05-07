Basketbalisté New Yorku Knicks porazili 108:102 Philadelphii a ve druhém kole play-off NBA se ujali vedení již 2:0 na zápasy. Paralelně hraná série mezi San Antoniem a Minnesotou je naopak srovnaná na 1:1. San Antonio deklasovalo soupeře 133:95.
Zatímco v prvním utkání byl New York jasně lepší a zvítězil v pondělí rozdílem 39 bodů, tentokrát s Philadelphií odehrál vyrovnaný zápas. Oba celky se vystřídaly ve vedení pětadvacetkrát, což je nejvíce v jednom utkání play-off za posledních jedenáct let.
Knicks prohrávali až o sedm bodů, zatímco sami před poslední čtvrtinou vedli maximálně o tři. Závěrečné dějství ale vyhráli 19:12. Největší zásluhu na tom měli Jalen Brunson s 26 body a OG Anunoby s 24 body.
„Rozhodlo to, kdo dokáže v poslední čtvrtině soupeře ubránit. Udržet takový tým na 12 bodech, je velká věc,“ řekl trenér Knicks Mike Brown. „V útoku jsme hráli velmi dobře. Jen jsme neproměňovali střely,“ přidal kouč Sixers Nick Nurse.
San Antonio napravilo zaváhání z úvodního utkání a nedalo Minnesotě šanci. Už ve druhé čtvrtině si vypracovalo dvouciferný náskok a nakonec zaznamenalo nejvyšší výhru v play-off od května 1983, kdy porazilo 145:105 Denver.
Victor Wembanyama se na výhře podílel devatenácti body a 15 doskoky. Nejlepším střelcem domácích Spurs byl Stephon Castle s 21 body, za Minnesotu dali čtyři hráči po 12 bodech. Jedním z nich byli Anthony Edwards, jenž po zranění opět nastoupil až z lavičky.
Výsledky play-off NBA
Východní konference – 2. zápas:
New York – Philadelphia 108:102 (stav série 2:0).
Západní konference – 2. zápas:
San Antonio – Minnesota 133:95 (stav série 1:1).