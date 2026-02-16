Miniturnaj na Utkání hvězd NBA v Los Angeles vyhrál tým Stars. Výběr mladých hráčů kolem Devina Bookera a Anthonyho Edwardse si ve finále poradil 47:21 se zkušenějšími Stripes, které vedli LeBron James nebo Kevin Durant.
Miniturnaj v Utkání hvězd patřil výběru Stars
Kromě Stars a Stripes se turnaje zúčastnil také výběr World složený z mezinárodních hráčů. Týmy se nejprve utkaly ve skupině každý s každým a první dva celky tabulky poté nastoupily ve finále.
Utkání se hrála na jednu dvanáctiminutovou čtvrtinu, přesto Kawhi Leonard z týmu Stripes dokázal ve skupině při výhře 48:45 nad výběrem světa nastřílet 31 bodů. Hvězda domácích Clippers se tak postarala o nejlepší výkon večera.
"Bylo to skvělé a jsem moc rád, že jsem dostal šanci se zápasu zúčastnit. A také jsem rád, že jsem fanouškům i něco předvedl," řekl Leonard, který se do výběru pro Utkání hvězd dostal až jako náhradník.
Nejlepším střelcem finále byl Tyrese Maxey s devíti body, cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje dostal Edwards. "Soupeř tvrdil, že má nejlepší hráče světa, takže vítězství nám opravdu moc chutná," řekl rozehrávač Minnesoty.
Výsledek Utkání hvězd NBA
Tým Stars – Tým Stripes 47:21
Nejvíce bodů: Maxey 9, Edwards a Holmgren oba 8 – Mitchell 6, James 5, Brown 4.