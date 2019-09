BLOG: Šanghaj aneb malé basketbalové Nagano

Řekněme si to upřímně: takový impulz český kolektivní sport potřeboval. Nemyslím to tak, že by domácí výběry nebyly vůbec úspěšné, třeba loňské 6. místo házenkářů na Euru bylo parádní. Fedcupové triumfy spíš řadím do kolonky individuálních a malý fotbal je skvělý, ale pořád je... malý. Hokejové medaile nejsou a fotbal ze svých pozic ustoupil. Basketbalový nároďák tak má šanci na sebe významně upozornit mimo komunitu svých fanousků.