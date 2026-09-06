Češky čeká druhý zápas na MS. S Čínou budou hrát o postup

České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií představí ve svém druhém utkání na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí proti Číně, v sázce je postup do play-off šampionátu. Také soupeřky totiž ve svém prvním zápasu zaváhaly a prohrály s výběrem USA 61:94. Přímý přenos utkání sledujte od 14:10 na ČT sport a ČT sport Plus.
S Čínou se tým trenérky Romany Ptáčkové utkal na březnové kvalifikaci MS ve Wu-chanu. Nejprve Češky prohrály v přípravě 51:85 a potom v turnaji 74:84. Teď se navíc musí obejít bez dlouhodobě zraněné Emmy Čechové, jež tehdy zaznamenala v kvalifikačním duelu proti domácímu výběru double double za 23 bodů a 13 doskoků. Chybí také další pivotka Julia Reisingerová, která do posledního vzájemného utkání nezasáhla.
A právě pod košem mají Číňanky obrovskou výškovou převahu. Mají v kádru dvě nejvyšší hráčky šampionátu. Devatenáctiletá Čang C'-jü měří 223 centimetrů a Chan Sü z New York Liberty z WNBA 205. Další více než dvoumetrová hráčka Li Jüe-žu z Dallasu chybí, protože se její cestovní pas poslaný poštou z USA ztratil a nový se nepovedlo včas vyřídit. Na české straně je nejvyšší se 193 centimetry na MS debutující pivotka Natálie Koucká.
Češky se chystají boj pod košem zvládnout podobně jako proti Itálii. „Zdvojovat, hrát týmově v obraně a vypomáhat si,“ vyjmenovala klíčové úkoly kapitánka Natálie Stoupalová, která bude na pozici pivota v základní sestavě čelit výškové převaze soupeřek se svými 188 centimetry.
Stoupalová věří, že když tým naváže na výkon proti Itálii, má šanci uspět. „Já si myslím, že nikdo od nás nečekal takový vyrovnaný zápas. Všichni nás podceňovali, takže si myslím, že jsme si ukázaly, že s nimi dokážeme hrát. A určitě nás to nakoplo. Sice to byla prohra, ale určitě nás to nakoplo do dalších zápasů. Bylo to blízko a všechny jsme moc chtěly, ale tenhle turnaj ještě nekončí a může se stát cokoliv,“ konstatovala opora Žabin Brno.
Podle ní je potřeba pokračovat v dobré defenzivě, která tým držela ve hře s Italkami. „Přesně tohle jsme trénovali. Já jsem strašně ráda, že jsme byly schopné to zvládnout i hlavami a byly jsme na to dobře nastavené. Takže si myslím, že tohle jsou přesně ty věci, které musíme plnit do dalších zápasů. A musíme doufat, že to bude vycházet,“ uvedla Stoupalová.
„Zlepšit musíme určitě obranný doskok. A také si myslím, že hrajeme až moc jedna na jednu a musíme se prostě víc v tom útoku hýbat a půjčit si balon, vytvořit si otevřené střely. Protože to nemůže stát furt jenom na jednotlivcích,“ dodala Stoupalová.
Basketbalistky se před důležitým zápasem proti Číně příliš dobře nevyspaly. V berlínském hotelu, v němž jsou ubytovány všechny týmy kromě hvězdného výběru USA, se krátce po druhé hodině ranní spustil požární poplach. Týmy musely budovu dočasně opustit, uvedla agentura DPA.
Program českých zápasů na MS v basketbalu žen:
Program českých zápasů na MS v basketbalu žen:
Pátek 4. září, 20:00: Česko – Itálie
Neděle 6. září, 14:10: Čína – Česko
Pondělí 7. září, 20:25: USA – Česko