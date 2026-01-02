Potřetí z posledních pěti zápasů pokořil Kawhi Leonard hranici 40 bodů a dotáhl v NBA Los Angeles Clippers k výhře 118:101 nad Utahem. Po 41 bodech na Vánoce a 55 bodech z 29. prosince vstoupil do nového roku 45 body.
SESTŘIHLeonard znovu táhl Clippers, nastřílel Utahu 45 bodů
Čtvrtou výhru v řadě si připsalo rozjeté Miami, které zvítězilo i na hřišti Detroitu 118:112. Pro lídra Východní konference to byla teprve třetí domácí porážka v sezoně.
Leonard v posledních 14 zápasech vždy dal více než 20 bodů a s průměrem přes 28 bodů na zápas se řadí do nejlepší desítky střelců celé soutěže. V posledním týdnu však nabral velmi dobrou formu, 55 body si vytvořil osobní rekord a nyní 45 body vyrovnal svůj druhý nejlepší výkon kariéry. Se šesti trojkami zaostal o jedinou za svým osobním maximem.
Utah sice nastoupil bez svých dvou nejlepších střelců Lauriho Markkanena a Kayonteho George, přesto se do poslední čtvrtiny držel v kontaktu. Za stavu 84:83 však Clippers trefili sedm trojek v řadě. O pět z nich se postaral Leonard, který dal 20 z 29 bodů svého týmu v klíčové fázi zápasu.
Miami se proti Detroitu mohlo spolehnout na Normana Powella, jenž dal sedm trojek a 36 bodů a zastínil hvězdu Pistons Cade Cunninghama, který za poražené nasbíral 31 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí. Heat přitom stříleli s úspěšností jen 43 procent, ale vypracovali si o 19 střel více než soupeř i díky převaze na útočném doskoku.
Boston zvítězil 120:106 nad Sacramentem. Jaylen Brown k tomu přispěl 29 body a 10 doskoky, Derrick White přidal 14 ze svých 16 bodů v poslední čtvrtině, do níž se šlo za vyrovnaného stavu.
Při výhře Philadelphie nad Dallasem 123:108 si Tyrese Maxey 34 body upevnil třetí místo v tabulce střelců. VJ Edgecombe přidal 23 bodů a Joel Embiid 22 bodů.
Denveru se zranil i Jokičův náhradník Valančiunas
Již tak dost zaplněnou marodku Denveru rozšířil Jonas Valančiunas. Litevský pivot si poranil lýtkový sval hned v prvním zápase, ve kterém zaskočil v základní sestavě za hvězdného Nikolu Jokiče. Podle klubového vyjádření čeká třiatřicetiletého hráče nejméně měsíční pauza.
Valančiunas se zranil na Nový rok ve vítězném duelu v hale Toronta (106:103). Na týmové marodce doplnil vedle Jokiče také další tři indisponované členy základní pětky Nuggets Camerona Johnsona (koleno), Aarona Gordona (stehenní sval) a Christiana Brauna (kotník). Poslední dva už se nicméně pomalu připravují na návrat.
Trojnásobný držitel ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy Jokič je mimo hru od pondělí, kdy si v zápase s Miami poranil koleno. Kontrolní vyšetření ho čeká až za čtyři týdny.
Denver navzdory oslabené sestavě stále drží třetí místo v Západní konferenci s bilancí 23-10. V Torontu zvítězili Nuggets po dvou porážkách a podruhé z posledních pěti zápasů.
Výsledky NBA
Brooklyn – Houston 96:120,
Detroit – Miami 112:118,
Dallas – Philadelphia 108:123,
Sacramento – Boston 106:120,
LA Clippers – Utah 118:101.