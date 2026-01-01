Vít Krejčí si v NBA připsal šest bodů a pět asistencí a především se svým týmem slavil vítězství. Atlanta totiž porazila Minnesotu 126:102 a ukončila sérii sedmi porážek. Hawks zakončili rok 2025 úspěšně i bez své opory Trae Younga, kterého vyřadilo ze hry svalové zranění.
Krejčí s Atlantou slavil po delší době vítězství
Na vítězství Atlanty měli velký podíl dva navrátilci do sestavy. Jalen Johnson, který vynechal kvůli nemoci předchozí zápas, přispěl 34 body a 10 doskoky. Kristaps Porzingis naskočil po 10 utkáních a za 17 minut nasbíral 16 bodů.
Krejčí odehrál přes 25 minut a trefil dvě trojky z celkem osmi střel. V plus minus statistice byl se 17 body třetím nejlepším hráčem na hřišti po Porzingisovi a Luku Kennardovi.
Minnesota prohrála třetí z posledních čtyř zápasů. Nepříznivý vývoj utkání neunesl hvězdný rozehrávač Anthony Edwards. Rodák z Atlanty sice nastřádal 30 bodů, z toho 24 už v poločase, ale necelých osm minut před koncem odešel během time outu beze slova do šatny. „Frustrace, tomu rozumím. Měl ale zůstat na lavičce a podpořit tým,“ řekl trenér Chris Finch.
Hawks vstupují do nového roku s bilancí 16-19 na desáté pozici Východní konference. Minnesota je na Západě šestá.