Krejčí s Atlantou slavil po delší době vítězství


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vít Krejčí si v NBA připsal šest bodů a pět asistencí a především se svým týmem slavil vítězství. Atlanta totiž porazila Minnesotu 126:102 a ukončila sérii sedmi porážek. Hawks zakončili rok 2025 úspěšně i bez své opory Trae Younga, kterého vyřadilo ze hry svalové zranění.

Na vítězství Atlanty měli velký podíl dva navrátilci do sestavy. Jalen Johnson, který vynechal kvůli nemoci předchozí zápas, přispěl 34 body a 10 doskoky. Kristaps Porzingis naskočil po 10 utkáních a za 17 minut nasbíral 16 bodů.

Krejčí odehrál přes 25 minut a trefil dvě trojky z celkem osmi střel. V plus minus statistice byl se 17 body třetím nejlepším hráčem na hřišti po Porzingisovi a Luku Kennardovi.

Minnesota prohrála třetí z posledních čtyř zápasů. Nepříznivý vývoj utkání neunesl hvězdný rozehrávač Anthony Edwards. Rodák z Atlanty sice nastřádal 30 bodů, z toho 24 už v poločase, ale necelých osm minut před koncem odešel během time outu beze slova do šatny. „Frustrace, tomu rozumím. Měl ale zůstat na lavičce a podpořit tým,“ řekl trenér Chris Finch.

Hawks vstupují do nového roku s bilancí 16-19 na desáté pozici Východní konference. Minnesota je na Západě šestá.

