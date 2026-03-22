LeBron James se stal novým rekordmanem v počtu odehraných zápasů v základní části NBA. Proti Orlandu nastoupil již ke svému 1612. utkání a překonal tak dosavadní rekord Roberta Parishe. Los Angeles Lakers ozdobili jeho rekordní zápis vítězstvím 105:104, na kterém se James podílel dvanácti body.
Kevin Durant vystřídal legendárního Michaela Jordana na pátém místě historické tabulky střelců. Na výhře Houstonu nad Miami 123:122 se podílel 27 body a celkem jich dal v kariéře 32 294, o dva body více než Jordan.
„Tak ještě čtyři mám před sebou,“ řekl s úsměvem sedmatřicetiletý Durant. Na čtvrtém místě figuruje Kobe Bryant s 33 643 body, první je LeBron James, který dal zatím 43 241 bodů.
„Je to legenda a být u toho, když překonává tak slavné hráče, je vážně inspirující a úžasné,“ řekl Amen Thompson, který dopichem s klaksonem rozhodl o těsné výhře Houstonu. V utkání si připsal 24 bodů a 18 doskoků, Reed Sheppard přispěl 23 body a 14 asistencemi.
Durant už v tomto ročníku překonal střelecké výkony Wilta Chamberlaina (31 419 bodů) či Dirka Nowitzkiho (31 560). „Je pro nás pocta u toho být. Pro nás všechny,“ uvedl trenér Rockets Ime Udoka.
Miami nakonec proti Houstonu nestačil další výborný výkon Bama Adebaya, který nastřádal 32 bodů a 21 doskoků. S 25 body mu sekundoval Tyler Herro a s 21 Simone Fontecchio.
O těsné výhře Lakers v Orlandu rozhodl trojkou vteřinu před koncem Luke Kennard. Lídry vítězného týmu byli Luka Dončič s 33 body a Austin Reaves s 26 body.
James, který nastupuje v NBA rekordní 23. sezonu, se postaral o další historický milník. „Není to tak, že bych si to zapisoval, díval se do knihy rekordů a říkal si: ,Toho dosáhnu, toho taky, toho taky.‘ Prostě se to stalo,“ řekl James. „Nebylo to na seznamu věcí, o které jsem usiloval,“ uvedl čtyřnásobný vítěz NBA.
V utkání Washingtonu s Oklahomou City, která zvítězila jasně 132:111, byli po roztržce vyloučeni čtyři hráči. Konflikt odstartovali Jaylin Williams a Justin Champagnie, k nimž se přidali Ajay Mitchell a Anthony Gill. Hvězdou zápasu se stal Shai Gilgeous-Alexander, který za Thunder nastřílel 40 bodů. Obhájci titulu vyhráli pojedenácté v řadě a vedou ligu. Wizards prohráli už patnáctkrát za sebou.
Los Angeles Clippers dovedli k vítězství v Dallasu 138:131 po prodloužení autor 41 bodů a 11 asistencí Darius Garland a Kawhi Leonard, který dal 34 bodů. Dallas doma neuspěl už pojedenácté v řadě. Naji Marshall nasbíral 28 bodů. Cooper Flagg dal 21 bodů, ale vteřinu před koncem čtvrté části netrefil potenciální vítěznou střelu.
Šestnácté utkání v řadě prohrála Indiana, jež podlehla San Antoniu 119:134. Dylan Harper s Keldonem Johnsonem nasbírali po 24 bodech, loňský finalista měl oporu v Andrewu Nembhardovi s 25 body.
Výsledky NBA
Charlotte – Memphis 124:101,
Orlando – LA Lakers 104:105,
New Orleans – Cleveland 106:111,
Washington – Oklahoma City 111:132,
Atlanta – Golden State 126:110,
Houston – Miami 123:122,
San Antonio – Indiana 134:119,
Dallas – LA Clippers 131:138 po prodl.,
Utah – Philadelphia 116:126,
Phoenix – Milwaukee 105:108.