Navážou na dvě výhry ze startu kvalifikace mistrovství světa? Čeští basketbalisté se střetnou v dalším duelu se Slovinskem a v Koperu budou svěřenci trenéra Luboše Bartoně hájit neporazitelnost. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 18:20.
Češi se představí ve Slovinsku. Čekám nejtěžší zápas celé kvalifikace, říká Bartoň
Oproti úspěšným zápasům na přelomu listopadu a prosince chybí českému výběru lídr Tomáš Satoranský z Barcelony, jehož možný start se řeší pro nedělní domácí odvetu v Jihlavě, zranění Ondřej Sehnal a Martin Kříž a také kvůli klubovým povinnostem James Kárník.
„Slovinci určitě budou připravení. Pro ně je to velmi důležitý zápas. Já si myslím, že můžou být taky pod určitým tlakem, protože už prohráli jeden domácí zápas, který pustili v závěru. Já si myslím, že byli malinko překvapení, že ti Estonci byli houževnatým soupeřem. Naopak ukázali velkou kvalitu, dost velké odhodlání a houževnatost proti Švédům. Ti také podali solidní výkon. Čekám nejtěžší zápas celé kvalifikace,“ řekl Bartoň.
Hlavní opora Slovinců Klemen Prepelič z Dubaje se kvůli startu v Evropské lize připojí k týmu až pár hodin před zápasem. Otazník visí nad Leonem Stergarem kvůli problémům s kotníkem a kvůli bolestem zad vynechal poslední tréninky Aljaž Kunc.
„Češi ještě v kvalifikaci neprohráli a zejména v Estonsku svou hrou a vítězstvím ukázali, že jsou velmi nebezpečným týmem, který hraje rychlý a moderní basketbal. Jsou velmi agresivní a hodně se spoléhají na útočnou hru, kde jsou velmi živí a dávají hodně košů. Mají dobré střelce z dálky, takže si budeme muset dávat velký pozor v obraně. Budeme muset omezit jejich střelbu a také jejich útočné doskoky, ve kterých jsou velmi agresivní,“ uvedl slovinský kouč Aleksander Sekulič, který v letech 2017 až 2022 působil v Nymburku nejdříve jako asistent a potom i jako hlavní kouč.
„Klíčem k úspěchu bude určitě obranná hra. Zároveň doufám, že se bude dařit i útoku. Tým je z velké části stejný jako v listopadu a kluci se na hřišti cítí každý den líp a líp. Chceme, aby nám pomohli fanoušci, protože s jejich podporou bude cesta k úspěchu mnohem snazší,“ dodal Sekulič pro web Slovinského basketbalového svazu. Arena Bonifika má kapacitu 3700 diváků.
Podle Bartoně nejsou v týmu soupeře pro běžného fanouška velká jména. „Co jsem je viděl hrát, tak i talentově to nejsou hráči euroligové kapacity. Každopádně je tam zajímavý mix i mladších hráčů. Třeba Hrovat je jeden z těch starších, který hraje ve Francii a má skvělá čísla. Ale je tam spousta hráčů, kteří hrají už Bundesligu a jsou tam produktivní. Mají tam i tři čtyři mladé hráče. Slovinci jsou basketbalový národ. Jejich zápas ve Švédsku mi otevřel oči a nebude to žádná sranda,“ prohlásil český kouč.
Jeho tým se ve čtvrtek přesunul autobusem z Poděbrad do Koperu, spolu s návratem k nedělnímu zápasu v Jihlavě se tak musí vyrovnat s náročnějším cestováním. „Snažili jsme se vymyslet tu nejlepší variantu, která není úplně lákavá pro hráče, ale já si myslím, že hrozně důležité bude mentální nastavení všech. Prostě musíme kluky zmobilizovat a připravit na první zápas. A hned jak skončí první zápas, tak už přemýšlet, co se bude dít za necelých 48 hodin,“ dodal Bartoň.