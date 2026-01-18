Krejčí si v NBA připsal tři body, s Atlantou nestačil na Boston

Vít Krejčí v NBA tentokrát nezářil, zapsal jen tři body a s Atlantou potřetí za sebou prohrál. Tentokrát jeho tým nestačil na favorizovaný Boston 106:132. V dresu Celtics zářili Jaylen Brown se 41 body a Sam Hauser, který dal třicet bodů za deset tříbodových košů.
Atlanta se vrátila z cest po Západní konferenci a nastoupila bez tří hráčů základní sestavy Dysona Danielse, Kristapse Porzingise a Zaccharieho Risachera. V úvodní pětce se tak opět udržel Krejčí, ale v zápase se nedostal do rytmu. Ze šesti střeleckých pokusů proměnil jediný, když ve druhé čtvrtině snížil na 37:51. Ani nikdo z jeho spoluhráčů výrazně nezářil a nejlepším střelcem týmu byl s 21 body Onyeka Okongwu.
Boston rozhodl ve druhé čtvrtině, ve které nastřílel 52 bodů, což je druhý nejvyšší počet, jaký kdy v této pasáži od jednoho týmu v lize padl.
Hvězdou večera byl s 55 body Anthony Edwards, ale Minnesotě ani jeho osobní rekord nestačil na vítězství. San Antonio totiž udolalo Timberwolves 126:123 i díky 39 bodům Victora Wembanyamy. Také Spurs měli skvělou druhou čtvrtinu a dali v ní 48 bodů. V poločase vedli o 25, ale Minnesota se vrátila díky Edwardsovi do hry.
Tři minuty před koncem dokonce Timberwolves vedli a znovu minutu před sirénou, pak ale dal důležitý koš Wembanyama, Johnson přidal trojku a Spurs už výhru uhájili trestnými hody.
Miami připravilo teprve osmou porážku v sezoně úřadujícím šampionům z Oklahoma City. Heat lépe zvládli koncovku vyrovnaného duelu a vyhráli 122:120. Vítěznou trojku dal 32 sekund před koncem Andrew Wiggins. Bam Adebayo se na výhře podílel 30 body. Thunder nepomohlo ani 39 bodů Shaie Gilgeouse-Alexandera.
Los Angeles Lakers nastoupili v Portlandu bez nejlepšího střelce sezony Luky Dončiče a prohráli 116:132. Také Portland byl oslabený o svoji hvězdu Deniho Avdiju, ale vybojoval už sedmou výhru z posledních deseti zápasů. Lakers táhl s 25 body Marcus Smart. Drew Timme, který se obvykle nedostane ani do rotace, dal 21 bodů a vytvořil si osobní rekord. LeBron James zaznamenal 20 bodů.
Denver udolal Washington 121:115 i díky 42 bodům Jamala Murrayho. Tim Hardaway přispěl 30 body. Skvělý týmový výkon předvedli Golden State Warriors, kteří při výhře 136:116 nad Charlotte měli osm hráčů s dvouciferným počtem bodů. Lídrem byl s 24 De'Anthony Melton.
Výsledky NBA
Atlanta – Boston 106:132 (za domácí Krejčí 3 body, 1 doskok), Dallas – Utah 138:120, Detroit – Indiana 121:78, New York – Phoenix 99:106, Miami – Oklahoma City 122:120, San Antonio – Minnesota 126:123, Golden State – Charlotte 136:116, Denver – Washington 121:115, Portland – LA Lakers 132:116.