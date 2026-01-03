Basketbalisté Atlanty i bez hvězdného Trea Younga porazili New York 111:99, český reprezentant se na výhře podílel 8 body a 4 doskoky. Giannis Antetokounmpo podtrhl 4,7 sekundy před koncem smečí obrat Milwaukee na 122:121 s Charlotte.
SESTŘIHKrejčí přispěl osmi body k výhře v New Yorku, Antetokounmpo rozhodl drama s Charlotte
Krejčí na hřišti strávil přes 29 minut, nejvíc ze čtyř náhradníků Hawks, kteří do utkání v Madison Squre Garden zasáhli. Strakonický rodák, jenž se v minulém duelu stal nejlepším českým trojkařem v NBA, když s 239 trojkami překonal Tomáše Satoranského (237), přidal proti New Yorku další dva tříbodové koše z pěti pokusů z dálky. Trefil rovněž jeden dvoubodový koš a přidal čtyři doskoky.
Hvězdou Hawks byl Jalen Johnson, který zaznamenal sedmý triple double v sezoně za 18 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. Nickeil Alexander-Walker a Onyeka Okongwu pomohli k výhře shodně 23 body. Knicks, kteří hráli bez zraněného Karla-Anthonyho Townse, vedli Jalen Brunson s 24 body nebo O.G. Anunoby, autor 19 bodů a 10 doskoků. Atlanta je ve Východní konferenci desátá s bilancí 17-19. Na deváté Chicago ztrácí jeden duel.
Milwaukee prohrávalo s Charlotte až o 16 bodů, ale nakonec zvítězilo 122:121. Smečí po nahození míče rozhodl Giannis Antetokounmpo 4,7 sekundy před koncem. Střela Brandona Millera se sirénou nebyla úspěšná.
Antetokounmpo byl nejlepším hráčem zápasu s 30 body, 10 doskoky a pěti asistencemi. Přidal se k němu Ryan Rollins s 29 body včetně šesti trojek ze sedmi pokusů a osmi asistencemi. Hornets vedl nováček Kon Knueppel s 26 body, Miles Bridges jich přidal 25.
Los Angeles Lakers porazili Memphis 128:121. Luka Dončič nastřílel 34 bodů, LeBron James přidal k 31 bodům devět doskoků. Za hosty dal 25 bodů Jaren Jackson Jr.
Nejlepší tým soutěže Oklahoma City deklasovala oslabený Golden State na jeho hřišti 131:94. Shai Gilgeous-Alexander přispěl k výhře úřadujících šampionů 30 body, Chet Holmgren nasbíral 15 bodů a 15 doskoků. Warriors postrádali Stephena Curryho nebo Jimmyho Butlera.
Denver, jemuž chybí zranění Nikola Jokič, Aaron Gordon, Cameron Johnson, Christian Braun či Jonas Valančiunas, statečně vzdoroval Clevelandu, nakonec ale podlehl 108:113. Rozhodla poslední část, kterou Nuggets prohráli 11:25. Nepomohlo jim 34 bodů Jamala Murrayho, Cavaliers vedl s 33 body Donovan Mitchell.
San Antonio i bez Victora Wembanyamy vedlo v Indianě až o 19 bodů a zvítězilo 123:113. De'Aaron Fox k tomu přispěl 24 body. Deni Avdija pomohl 34 body, 11 asistencemi a sedmi doskoky Portlandu k triumfu 122:109 v New Orleans, které táhl Zion Williamson s 35 body. Devin Booker dovedl 33 body Phoenix k vítězství 129:102 nad Sacramentem.
Výsledky NBA
New York – Atlanta 99:111 (za hosty Krejčí 8 bodů, 4 doskoky, 1 asistence), Indiana – San Antonio 113:123, Washington – Brooklyn 119:99, Cleveland – Denver 113:108, Chicago – Orlando 121:114, Milwaukee – Charlotte 122:121, New Orleans – Portland 109:122, Phoenix – Sacramento 129:102, Golden State – Oklahoma City 94:131, LA Lakers – Memphis 128:121.