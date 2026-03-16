Krejčí posbíral devět bodů, Portlandu to na úspěch nestačilo

Vít Krejčí strávil na hřišti třináct minut, proměnil tři z pěti trojek a celkem nasbíral devět bodů. Portlandu to ale na výhru nestačilo. Na palubovce Philadelphie prohrál 103:109.
Za Portland byl nejlepším střelcem Deni Avdija s 25 body, Jerami Grant přidal 20 bodů, ale hosté trefili jen 17 z 53 trojek. Donovan Clingan zaznamenal 11 bodů a 15 doskoků. Philadelphia, které chyběly zraněné opory Joel Embiid, Tyrese Maxey a Kelly Oubre Jr., ve druhé půli odskočila až na 14 bodů a i přes závěrečný nápor soupeře vítězství udržela.
Hrdinou domácích 76ers byl Quentin Grimes, který zaznamenal sezonní maximum 31 bodů, z toho 14 v poslední čtvrtině. Justin Edwards přidal 21 bodů a VJ Edgecombe zaznamenal třetí double double v sezoně za 18 bodů a 12 doskoků.
Oklahoma porazila doma Minnesotu 116:103 a připsala si osmou výhru v řadě. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 20 bodů a deset asistencí a prodloužil rekordní sérii zápasů s alespoň 20 body na 128. Dvacátý bod přitom dal až v závěru po střele s faulem a následném trestném hodu.
Více bodů dal ve vítězném celku Chet Holmgren (21). Oklahoma donutila soupeře k 22 ztrátám míče a díky tomu měla výrazně více střel. Po výhře mají Thunder nejlepší bilanci v lize s 53 výhrami a jen 15 porážkami. Nejlepším střelcem hostů byl Julius Randle s 32 body.
New York Knicks ztráceli v zápase proti oslabeným Golden State Warriors 21 bodů, ale po obratu zvítězili 110:107. Hlavní postavou byl Jalen Brunson, který zaznamenal 30 bodů a devět asistencí. Warriors nastoupili bez řady opor včetně Stephena Curryho, který kvůli problémům s kolenem vynechal už 17. zápas v řadě. Jejich nejlepším střelcem byl Brandin Podziemski s 25 body.
Giannis Antetokounmpo zazářil v utkání Milwaukee s Indianou double doublem za 31 bodů a 14 doskoků, přidal i osm asistencí, a přitom do čtvrté čtvrtiny už nezasáhl. K výhře Milwaukee 134:123 výrazně pomohl také Bobby Portis s 29 body a deseti doskoky. Pacers utrpěli třináctou prohru v řadě.
DeMar DeRozan předvedl sezonní maximum 41 bodů, přidal 11 asistencí a dovedl Sacramento k výhře 116:111 nad Utahem. Dallas porazil Cleveland 130:120 a napravil tak debakl 105:138 z pátečního vzájemného zápasu. Brandon Ingram pomohl Torontu 34 body porazit lídry Východní konference z Detroitu 119:108.
Výsledky NBA
Oklahoma City – Minnesota 116:103, Cleveland – Dallas 120:130, Milwaukee – Indiana 134:123, Philadelphia – Portland 109:103 (za hosty Krejčí 9 bodů, 1 doskok), Toronto – Detroit 119:108, New York – Golden State 110:107, Sacramento – Utah 116:111.