Vít Krejčí nastřílel v dresu Atlanty 11 bodů, ale Hawks podlehli v pátek doma 111:126 basketbalistům Miami a zaznamenali pátou porážku v NBA za sebou. Atlantě se nedaří, přestože se jí před čtyřmi zápasy vrátila do sestavy největší hvězda Trae Young.
Krejčí nastřílel 11 bodů, ale Atlanta v NBA prohrála už popáté za sebou
Bilance Atlanty se zhoršila na 15-17 a týmu patří v tabulce Východní konference desáté, poslední postupové místo do předkola play-off. V sestavě s Youngem vyhráli Hawks jen 22 procent svých utkání, bez něj 58 procent. Young byl nicméně proti Miami s 30 body nejlepším střelcem mužstva, k tomu přidal šest asistencí.
Krejčí za 21 minut na hřišti trefil tři ze sedmi trojek a celkem čtyři z devíti střel, přidal blok, čtyři doskoky a dvě ztráty. Český reprezentant nastřílel dvouciferný počet bodů už potřetí za sebou, což se mu podařilo naposledy v půlce listopadu, kdy taková utkání odehrál za sebou dokonce čtyři.
Vedle Younga se 24 body, 10 asistencemi a devíti doskoky blýskl Jalen Johnson. Hawks jsou jediným týmem v NBA, který má negativní bilanci doma (5-10), ale na palubovkách soupeřů je v pozitivních číslech (10-7). Proti Miami ztratili Krejčí se spoluhráči 21 míčů, soupeř naopak pouze 12.
Heat, jimž nevadilo, že absentovali Bama Adebaya či Tylera Herra, táhli Norman Powell s 25 body nebo švédský reprezentant Pelle Larsson s osobním rekordem 21 bodů. Heat jsou s bilancí 16-15 na Východě osmí.
Největší drama pátečního programu nabídlo utkání v Utahu, kde o triumfu domácích 131:129 nad Detroitem rozhodl Keyonte George košem z nájezdu 2,1 sekundy před koncem. Byl zároveň s 31 body nejlepším střelcem duelu, s 30 body mu sekundovala finská hvězda Lauri Markkanen a s 20 Bryce Sensabaugh.
Pistons, jednička Východní konference, měli lídra v Cadeu Cunninghamovi s 29 body a 17 asistencemi. Hned 13 z nich stihl už v první půli, což je jeho osobní maximum. Právě Cunningham mohl se sirénou srovnat, ale svůj pokus minul.
Důležitou výhru si připsali trápící se Clippers, které k triumfu 119:103 v Portlandu dovedli s 34 body James Harden, s 31 body včetně devíti trojek Brook Lopez a s 28 body Kawhi Leonard. Clippers ztráceli až 12 bodů, ale druhou půli ovládli 63:41, z toho třetí část 29:16. Blazers vedl Deni Avdija s 29 body.
Nezaváhal ani Boston, který k triumfu 140:122 na půdě Indiany dovedl s 30 body Jaylen Brown. Ten nejméně 30 bodů zaznamenal v prosinci už poosmé v řadě. Přidali se s 29 body Payton Pritchard či s 23 Sam Hauser. Domácí Pacers, již ztratili druhou čtvrtinu 22:47, vedl Andrew Nembhard s 18 body.
Vyrovnaný duel v New Orleans, kde nikdo nevedl o dvouciferný počet bodů, získal 115:108 Phoenix. S 30 body zářil Devin Booker. Milwaukee, které stíhá Krejčího Atlantu, nestačilo vysoko 105:124 na Memphis, který vedl Jaren Jackson Jr. s 24 body. Bucks bez Janise Adetokunba táhl A. J. Green s 20 body.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Atlanta – Miami 111:126 (domácí Krejčí 11 bodů a 4 doskoky), Orlando – Charlotte 105:120, Washington – Toronto 138:117, Indiana – Boston 122:140, Chicago – Philadelphia 109:102, Memphis – Milwaukee 125:104, New Orleans – Phoenix 108:115, Utah – Detroit 131:129, Portland – LA Clippers 103:119.