Basketbal

Krejčí byl s pěti body u výhry nad Golden State


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, NBA

V NBA se dařilo hráčům Atlanty včetně Víta Krejčího. Český basketbalista nasbíral za 21 minut na hřišti pět bodů a stejný počet doskoků, jeho tým porazil Golden State 124:111. Atlanta uspěla potřetí za sebou a drží devátou příčku v tabulce Východní konference.

Atlanta poprvé nastoupila i s novými posilami CJ McCollumem a Coreyem Kispertem, které získala z Washingtonu výměnou za hvězdu týmu Trae Younga. Oba začali na lavičce, zatímco Krejčí při absenci Zaccharieho Risachera zůstal v základní sestavě, přestože mu předchozí zápas nevyšel a minul všechny své střely. Sice znovu výrazněji nezazářil, ale trefil důležitou trojku, kterou snižoval na 38:39 a pomohl smazat osmibodovou ztrátu. A pomáhal v obraně.

Zbytek týmu solidně střílel, zejména Luke Kennard, který trefil šest trojek a dal 22 bodů. Byl hlavním strůjcem úniku na konci třetí čtvrtiny ze 72:71 na 100:78. Jalen Johnson přidal 23 bodů a Nickeil Alexander-Walker 24 bodů. McCollum dal 12 bodů ze 14 střel a Kispert dva body z trestných hodů. Za domácí se sice Jimmy Butler a Stephen Curry podělili rovnoměrně o 61 bodů, nikdo další z týmu Warriors se však nedostal přes deset bodů.

Denver i přes absenci pěti opor v čele s Nikolou Jokičem a Jamalem Murrayem zvítězil doma nad Milwaukee 108:104. V závěru uhájili těsný náskok a trestnými hody dovedli zápas k vítězství. Aaron Gordon dal 23 bodů, Tim Hardaway přidal z lavičky 25 bodů. Bucks táhl Giannis Antetokounmpo s 31 body a 11 asistencemi.

Sacramento utnulo sérii sedmi porážek a zvítězilo 111:98 nad Houstonem. Hned šest hráčů Kings mělo dvouciferný počet bodů, nejvíce 22 dal DeMar DeRozan a stal se třiadvacátým hráčem historie, který pokořil hranici 26 tisíc bodů v kariéře. Sacramento střílelo s úspěšností 49 procent a posledních šest minut zápasu vyhrálo 19:8

Lídr soutěže Oklahoma City vyhrála 124:112 nad Miami. Thunder opět táhl druhý nejlepší střelec sezony Shai Gilgeous-Alexander s 29 body. Z toho 16 bodů dal v klíčové třetí čtvrtině, kdy šňůrou 15:0 získali Thunder kontrolu nad zápasem.

Minnesota prohrávala se San Antoniem už o 19 bodů, ale dokázala skóre otočit a zvítězit 104:103. Vítěznou střelu dal 17 sekund před koncem Anthony Edwards, autor 23 bodů. Za Spurs nasbíral 29 bodů Victor Wembanyama.

Drama se hrálo i v Torontu, kde domácí Raptors udolali Philadelphii 116:115 po prodloužení. Zápas rozhodl v poslední sekundě trestným hodem Scottie Barnes. Druhý schválně zahodil. V normální hrací době Raptors dotáhli v posledních 13 vteřinách ztrátu čtyř bodů.

Výsledky NBA

Golden State – Atlanta 111:124 (za hosty Krejčí 5 bodů, 5 doskoků), Portland – New York 114:123, Toronto – Philadelphia 116:115 po prodl., Orlando – New Orleans 128:118, Memphis – Brooklyn 103:98, Minnesota – San Antonio 104:103, Oklahoma City – Miami 124:112, Denver – Milwaukee 108:104, Phoenix – Washington 112:93, Sacramento – Houston 111:98.

Přečtěte si

Krejčímu se návrat do základní sestavy nevyvedl, minul všechny střely

10. 1. 2026

Krejčímu se návrat do základní sestavy nevyvedl, minul všechny střely
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.