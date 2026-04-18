Konec éry Warriors? Trenér Kerr po vyřazení nevyloučil odchod z klubu

Po konci sezony přiznal slavný trenér Golden State Steve Kerr, že si není jistý svou budoucností. Warriors dovedl ke čtyřem titulům v NBA, ale poslední ročník i kvůli zranění opor nedopadl úspěšně a šedesátiletý Kerr nevyloučil odchod.
„Možná to bude pokračovat. Ale možná ne,“ řekl Kerr poté, co Warriors prohráli v předkole play-off ve Phoneixu 96:111 a neprošli do osmifinále. To se jim stalo již počtvrté z posledních sedmi sezon.
Šampiony NBA byli jeho svěřenci v letech 2015, 2017, 2018 a 2022. Pětkrát Kerr také vybojoval mistrovský prsten jako hráč – třikrát s Michaelem Jordanem v Chicago Bulls a dvakrát se San Antoniem.
O tom, že může přijít jeho loučení, svědčí podle spekulací novinářů i objetí na závěr pátečního zápasu s lídry Stephenem Currym a Draymondem Greenem, jimž prý zašeptal: Děkuju.
„Do toho vám nic není,“ odmítl prozradit kouč, jenž s americkou reprezentací před dvěma lety v Paříži slavil olympijské zlato.
V Golden State v pátek Kerr uzavřel svou dvanáctou sezonu. Bilanci má 604 vítězství a 353 porážek, celkem šestkrát Warriors dovedl do finále. Za týden, či dva bude chtít probrat budoucnost s majitelem klubu a generálním manažerem.
„Koučování pořád miluju. Ale taky chápu situaci. Když série skončí, je někdy čas na novou krev, nápady a tak dále,“ řekl. Sezonu označil za nejtěžší, jaká jen může být. „Kvůli zraněním i další nepřízni osudu,“ dodal.