Basketbalisté Los Angeles Lakers vyhráli 116:110 v Dallasu. Hvězdou zápasu byl hostující Luka Dončič, který proti svému bývalému týmu nastřílel 33 bodů a přidal 11 asistencí a osm doskoků.
Dončič v Dallasu znovu zářil, Mavericks od výměny porazil i počtvrté
Zápas se přitom pro Lakers nevyvíjel dobře. Třetí čtvrtinu prohráli 14:35, ale v posledních sedmi minutách smazali patnáctibodovou ztrátu a zvítězili.
Přispěl k tomu i LeBron James, který ve čtvrté části zaznamenal 11 ze svých 17 bodů. Dallas, který postrádal dlouhodobě zraněné hvězdy Kyrieho Irvinga a Davise, vedl Max Christie s 24 body.
Dončič závěr zápasu sledoval z lavičky. Proti Dallasu, za který nastupoval od roku 2018 až do loňské únorové nečekané výměny do Lakers za Anthonyho Davise, vyhrál i ve čtvrtém utkání.
Dramatický duel se odehrál v Chicagu, kde domácí Bulls díky trojce Kevina Huertera 0,2 sekundy před koncem porazili Boston 114:111. Huerter celkem nasbíral 12 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem utkání byl hostující Jaylen Brown s 33 body.
New York zvítězil 112:109 ve Philadelphii, které nepomohlo ani vzepětí v závěrečné části, kterou vyhrála 32:22. Sixers táhl Joel Embiid s 38 body a 11 doskoky, ale právě on ztratil při posledním útoku míč a připravil domácí o šanci na obrat.
Miami si zastřílelo na půdě Utahu a uspělo jasně 147:116. Vedl ho s 26 body a 15 doskoky Bam Adebayo. Cleveland dovedl k triumfu 119:105 na půdě Orlanda s 36 body Donovan Mitchell.
Charlotte si poradilo s Washingtonem 119:115, přičemž 21 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí zaznamenal Brandon Miller.
Utkání Minnesoty s Golden State bylo odloženo z bezpečnostních důvodů poté, co federální imigrační agenti v Minneapolisu zastřelili muže při protestech po nedávném podobném tragickém incidentu.