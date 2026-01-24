Atlanta zvítězila nad Phoenixem 110:103 a druhou výhrou po sobě si upevnila desátou příčku v tabulce Východní konference NBA před Milwaukee, které těsně podlehlo Denveru 100:102. Český reprezentant v dresu Atlanty Vít Krejčí se bodově neprosadil, když odehrál jen pět minut – nejméně v sezoně. O velké překvapení se postarala Indiana: třetí nejhorší tým soutěže zvítězil na palubovce lídra Oklahomy City 117:114 a připravil obhájci titulu teprve devátou porážku v tomto ročníku.
SESTŘIHAtlanta udolala Phoenix, Krejčí nebodoval. Indiana zaskočila obhájce titulu
Atlanta na začátku druhého poločasu vedla nad Phoenixem o 11 bodů, ale Suns měli odpověď a pod taktovkou Devina Bookera a s jeho 31 body se dostali před poslední čtvrtinou do sedmibodového vedení.
Hawks však podržel Jalen Johnson, Booker si poranil kotník a domácí v posledních čtyřech minutách nedovolili soupeři ani bod. Sami naopak osmi body v řadě otočili skóre.
Johnson k výhře přispěl 23 body a osobním rekordem 18 doskoky. Onyeka Okongwu přidal 25 bodů a CJ McCollum 21 bodů.
Odveta finále z minulé sezony proti sobě postavila týmy z opačných pater tabulky. Indiana však dokázala proti favorizovaným Thunder překvapit a vedla až o 17 bodů.
Oklahoma City pak dělala všechno možné a Shai Gilgeous-Alexander táhl favorita 47 body za obratem, který nakonec nevyšel. Po šňůře 9:0 to bylo 24 vteřin před koncem o jediný bod, ale Indianu podržel Jarace Walker a čtyřmi trestnými hody pojistil vítězství.
Pro Thunder to byla teprve třetí porážka na domácím hřišti. Andrew Nembhard k tomu přispěl 27 body a 11 asistencemi. Walker přidal 26 bodů a Pascal Siakam 21 bodů.
Oklahoma City při absenci Jalena Williamse, Isaiaha Hartensteina, Alexe Carusa, Ajaye Mitchella a Aarona Wigginse postrádala větší podporu ke Gilgeousi-Alexanderovi a Chetu Holmgrenovi, který dal 25 bodů.
Milwaukee, které je aktuálně největším soupeřem Atlanty v boji o příčky pro postup do play-off, prohrávalo s Denverem doma deset minut před koncem dokonce o 23 bodů a dokázalo se vrátit do zápasu.
Bucks stíhací jízdou snížili pět vteřin před koncem na jediný bod, ale Denver už si výhru vzít nenechal. A to i přesto, že postrádal několik opor v čele s Nikolou Jokičem a Jamalem Murrayem. Hned šest hráčů mělo dvouciferný počet bodů.
Hlavní hvězdou zápasu byl pivot Milwaukee Giannis Antetokounmpo s 22 body a 13 doskoky, i když ho trápilo bolavé lýtko.
„Na konci už jsem se vůbec nemohl hýbat a musel jsem toho nechat,“ uvedl řecký basketbalista, který se obává, že ho čeká pauza. V úvodu sezony vynechal kvůli podobným potížím osm zápasů.
Brooklyn po ostudné porážce s New Yorkem zabral a dovedl zápas s Bostonem až do druhého prodloužení. Nakonec však podlehl Celtics 126:130.
V normální hrací době dvě vteřiny před koncem vyrovnal Brooklyn smečí Nica Claxtona po doskoku a v prvním prodloužení dokonce Nets sahali po vítězství.
Jenže v poslední vteřině zachránil Boston teprve devatenáctiletý španělský nováček Hugo González. Další nováček Amari Williams pak dal klíčový koš druhého prodloužení a Boston už vedení nepustil.
Houston si vyšlápl na lídra Východní konference Detroit a vyhrál 111:104. Kevin Durant se o to zasloužil 32 body. Za Pistons, kteří nenavázali na čtyři předchozí výhry, sice po nemoci nastoupil hlavní lídr Cade Cunningham, ale dal jen 12 bodů.
Basketbalisté New Orleans prohráli 14 z posledních 16 zápasů, ale Memphis přestříleli 133:127. Hlavním hrdinou byl Saddiq Bey se svým sezonním maximem 36 body. Cleveland i díky 33 bodům Donovana Mitchella porazil Sacramento 123:118.