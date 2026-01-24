Basketbal

SESTŘIHAtlanta udolala Phoenix, Krejčí nebodoval. Indiana zaskočila obhájce titulu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Atlanta zvítězila nad Phoenixem 110:103 a druhou výhrou po sobě si upevnila desátou příčku v tabulce Východní konference NBA před Milwaukee, které těsně podlehlo Denveru 100:102. Český reprezentant v dresu Atlanty Vít Krejčí se bodově neprosadil, když odehrál jen pět minut – nejméně v sezoně. O velké překvapení se postarala Indiana: třetí nejhorší tým soutěže zvítězil na palubovce lídra Oklahomy City 117:114 a připravil obhájci titulu teprve devátou porážku v tomto ročníku.

Atlanta na začátku druhého poločasu vedla nad Phoenixem o 11 bodů, ale Suns měli odpověď a pod taktovkou Devina Bookera a s jeho 31 body se dostali před poslední čtvrtinou do sedmibodového vedení.

Hawks však podržel Jalen Johnson, Booker si poranil kotník a domácí v posledních čtyřech minutách nedovolili soupeři ani bod. Sami naopak osmi body v řadě otočili skóre.

Johnson k výhře přispěl 23 body a osobním rekordem 18 doskoky. Onyeka Okongwu přidal 25 bodů a CJ McCollum 21 bodů.

Odveta finále z minulé sezony proti sobě postavila týmy z opačných pater tabulky. Indiana však dokázala proti favorizovaným Thunder překvapit a vedla až o 17 bodů.

Oklahoma City pak dělala všechno možné a Shai Gilgeous-Alexander táhl favorita 47 body za obratem, který nakonec nevyšel. Po šňůře 9:0 to bylo 24 vteřin před koncem o jediný bod, ale Indianu podržel Jarace Walker a čtyřmi trestnými hody pojistil vítězství.

Pro Thunder to byla teprve třetí porážka na domácím hřišti. Andrew Nembhard k tomu přispěl 27 body a 11 asistencemi. Walker přidal 26 bodů a Pascal Siakam 21 bodů.

Oklahoma City při absenci Jalena Williamse, Isaiaha Hartensteina, Alexe Carusa, Ajaye Mitchella a Aarona Wigginse postrádala větší podporu ke Gilgeousi-Alexanderovi a Chetu Holmgrenovi, který dal 25 bodů.

Milwaukee, které je aktuálně největším soupeřem Atlanty v boji o příčky pro postup do play-off, prohrávalo s Denverem doma deset minut před koncem dokonce o 23 bodů a dokázalo se vrátit do zápasu.

Bucks stíhací jízdou snížili pět vteřin před koncem na jediný bod, ale Denver už si výhru vzít nenechal. A to i přesto, že postrádal několik opor v čele s Nikolou Jokičem a Jamalem Murrayem. Hned šest hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Hlavní hvězdou zápasu byl pivot Milwaukee Giannis Antetokounmpo s 22 body a 13 doskoky, i když ho trápilo bolavé lýtko.

„Na konci už jsem se vůbec nemohl hýbat a musel jsem toho nechat,“ uvedl řecký basketbalista, který se obává, že ho čeká pauza. V úvodu sezony vynechal kvůli podobným potížím osm zápasů.

Brooklyn po ostudné porážce s New Yorkem zabral a dovedl zápas s Bostonem až do druhého prodloužení. Nakonec však podlehl Celtics 126:130.

V normální hrací době dvě vteřiny před koncem vyrovnal Brooklyn smečí Nica Claxtona po doskoku a v prvním prodloužení dokonce Nets sahali po vítězství.

Jenže v poslední vteřině zachránil Boston teprve devatenáctiletý španělský nováček Hugo González. Další nováček Amari Williams pak dal klíčový koš druhého prodloužení a Boston už vedení nepustil.

Houston si vyšlápl na lídra Východní konference Detroit a vyhrál 111:104. Kevin Durant se o to zasloužil 32 body. Za Pistons, kteří nenavázali na čtyři předchozí výhry, sice po nemoci nastoupil hlavní lídr Cade Cunningham, ale dal jen 12 bodů.

Basketbalisté New Orleans prohráli 14 z posledních 16 zápasů, ale Memphis přestříleli 133:127. Hlavním hrdinou byl Saddiq Bey se svým sezonním maximem 36 body. Cleveland i díky 33 bodům Donovana Mitchella porazil Sacramento 123:118.

Související články

SESTŘIHLosangeleské derby ovládli Clippers

23. 1. 2026

Losangeleské derby ovládli Clippers

Atlanta se proti Memphisu vrátila na vítěznou vlnu

22. 1. 2026

Atlanta se proti Memphisu vrátila na vítěznou vlnu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.