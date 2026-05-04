Detroit slaví v play-off postup. Takhle daleko nebyl sedmnáct let

Basketbalisté Detroitu slaví postup do druhého kola play-off. Rozhodlo o něm jejich vítězství 116:94 nad Orlandem. V semifinále Východní konference se Pistons představí po sedmnácti letech. Jejich soupeřem bude Cleveland, který po výhře 114:102 vyřadil 4:3 na zápasy Toronto.
Detroit už v sérii prohrával 1:3, ale nakonec završil vítězný obrat. Rozhodující zápas byl přitom dlouho vyrovnaný a domácí rozhodli až na začátku třetí čtvrtiny, kdy díky sérii 11:2 odskočili na rozdíl 20 bodů. Ziskem 32 bodů se na výhře podílel Cade Cunningham, Tobias Harris přidal 30 bodů. Hostující Orlando držel ve hře osamocený Paolo Banchero, který byl s 38 body nejlepším střelcem zápasu.
„Za stavu 1:3 jsme se podívali do zrcadla a zeptali jsme se sami sebe, jestli ještě dokážeme zabrat. A nakonec jsme dokázali všechno ostatní vyblokovat a mysleli jen na náš cíl,“ řekl Harris. „Ať jsou okolnosti jakékoli, ať je situace jakákoli, vždycky věřím, že máme šanci se z toho zase dostat a zabojovat,“ přidal trenér Detroitu J. B. Bickerstaff. „Nikdy nás nemůžete odepsat,“ prohlásil.
Clevelandu vstup do zápasu nevyšel a od začátku prohrával. Toronto si vypracovalo vedení až o deset bodů, ale po poločasové přestávce se Cavaliers zlepšili, ztrátu vymazali a nakonec skóre otočili. Velkou zásluhu na tom měl Jarrett Allen, který zaznamenal double double za 22 bodů a 19 doskoků. Dalších 22 bodů přidal Donovan Mitchell. Raptors nestačil výkon Scotta Barnese, jenž k 23 bodům přidal devět doskoků a šest asistencí.
„Chtěl jsem spoluhráčům ukázat, že můžeme vyhrát. Práce a nasazení vyhrává zápasy. Když dobře bráníte, tak se to odrazí i v útoku,“ řekl Allen. „Ve třetí čtvrtině byl neuvěřitelný. Útočné doskoky, střely... Doslova létal,“ přidal trenér Clevelandu Kenny Atkinson.