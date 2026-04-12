Basketbal

Čeští 3x3 basketbalisté si po 12 letech zahrají mistrovství světa


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Reprezentační čtveřice Štěpán Borovka, Filip Novotný, Lukáš Stegbauer a Michal Svojanovský odcestovala na kvalifikační turnaj do Singapuru s jediným cílem – ukořistit jedno ze tří postupových míst na světový šampionát ve Varšavě. A přesně to se jim po semifinálové výhře 20:16 nad Itálií povedlo. Česká reprezentace tak bude mít poprvé od roku 2014 na mistrovství světa v mužské kategorii zastoupení.

Jedenácti body přispěl k vítězství nad Itálií Novotný, který byl nejlepším českým střelcem v klíčovém duelu i na celém turnaji. „Byl to těžký zápas. Ale věděli jsme, že jsme na ně připravení. Měli jsme jasný plán, toho jsme se drželi a nakonec to dopadlo,“ uvedl.

V předchozích zápasech ve skupině čeští hráči zdolali domácí Singapur 20:10 a podlehli Brazílii 15:22. Semifinálovým triumfem si ale jasně zajistili účast na červnovém šampionátu. „Je to velký úspěch pro český 3x3 basket a věřím, že nás to posune dál. Je to super start sezony a další motivace,“ prohlásil Novotný.

Čeští muži hráli na mistrovství světa naposledy v roce 2014 v Moskvě, kdy v druhém ročníku šampionátu vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími šampiony z Kataru. Mistrovství světa ve Varšavě se uskuteční od 1. do 7. června. Hrát na něm budou i české basketbalistky, které loni na šampionátu v Ulánbátaru vypadly ve skupině.

