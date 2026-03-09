Křídelnice Julie Pospíšilová z francouzského celku Lettes-Montpellier přicestovala do dějiště kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu a doplnila tak jako poslední český tým. Z patnáctičlenného širšího kádru se do konečné dvanáctičlenné nominace nevešly Eliška Brejchová, Mariana Přibylová a Lucie Svatoňová. Přímé přenosy zápasů českých reprezentantek sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Basketbalistky jsou před kvalifikací MS kompletní, k týmu se připojila Pospíšilová
Trenérka Romana Ptáčková řekla, že tentokrát nebyla finální nominace 12 hráček tak složitá. „Protože do Číny jsme odcestovali v patnácti a tu dvanáctku jsme měli vytipovanou. Bylo ale potřeba, aby ty tři s námi odehrály přípravný zápas a byly ready, kdyby se naskytly nějaké zdravotní komplikace,“ řekla Ptáčková.
„V podkošovém prostoru máme pouze tři klasické pivotky, ale můžeme si vypomoci Monikou Fučíkovou a Veronikou Voráčkovou na pozici číslo čtyři, což je vlastně taková jediná větší komplikace, kterou jsme hlásili dopředu. Jsem ráda, že všechny tři hráčky, které se nakonec do finální nominace nevešly, si tady mohly zahrát velmi zajímavé utkání, a musím říct, že ani jedna nás svým výkonem nezklamala, ba naopak nás příjemně překvapily,“ uvedla Ptáčková.
S Čínou hrála už i Petra Holešínská z tureckého celku Emlak Konut, která se k týmu připojila v pátek. Až v neděli se zařadily ve Španělsku hrající Gabriela Andělová (Leganés), Karolina Šotolová (Ferrol) i Veronika Voráčková (Zaragoza).
V kádru, který bude bojovat o zářijový světový šampionát v Berlíně, je devět hráček z loňského mistrovství Evropy v Brně a Pireu.
Na šestém místě se tam vedle Andělové, Pospíšilové, Holešínské a Voráčkové podílely také Emma Čechová, Eliška Hamzová, Julia Reisingerová, Natálie Stoupalová a Kateřina Zeithammerová. Na ME chyběly Šotolová, Petra Malíková a Fučíková, kterou čekají po vystoupeních v přípravných zápasech první oficiální duely pod hlavičkou FIBA. Všechny tři reprezentovaly v basketbale 3x3.
Češky vstoupí do kvalifikace ve středu 11. března v 6:30 SEČ proti Jižnímu Súdánu. Další duely sehrají s Mali, Brazílií, domácí Čínou a Belgií, která má na MS v Německu jistý start jakožto vítěz mistrovství Evropy. Hraje se o další tři místa.
Nominace českých basketbalistek na kvalifikaci MS ve Wu-chanu
Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.),
křídla: Monika Fučíková (Levhartice Chomutov), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Gabriela Andělová (Leganés/Šp.), Petra Holešínská (Emlak Konut/Tur.), Julie Pospíšilová (Lattes-Montpellier/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.),
pivotky: Emma Čechová (ZVVZ USK Praha), Julia Reisingerová (Pécs/Maď.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno).