Basketbal

Češky na ME v basketbalu 3x3 postoupily do čtvrtfinále


před 3 hhodinami|Zdroj: FIBA

České hráčky na mistrovství Evropy v basketbalu 3x3 splnily první cíl, tedy postup ze skupiny. Nejprve porazily v dramatickém utkání Francii těsně 15:14, ve druhém sobotním duelu pak podlehly Švédsku 12:15 a v nedělním čtvrtfinále je čekají od 12:15 Nizozemky. Přímé přenosy sledujte na youtubovém kanálu FIBA3x3.

Český tým bojuje v Antverpách ve složení Kateřina Galíčková, Karolína Šotolová, Anna Rylichová a Anna Brožová. V klíčovém duelu se silnými Francouzkami po většinu utkání vedly, v závěru udržely vybudovaný náskok.

„Nastoupily jsme dobře a nenechaly jsme Francouzky rozehrát. Dodržovaly jsme také pravidla, která jsme si stanovily před zápasem,“ chválila svůj tým po prvním duelu Šotolová.

Také proti Švédkám začaly Češky lépe a odskočily soupeřkám dokonce na rozdíl tří bodů, postupně však Seveřanky manko stáhly a koncovku si pohlídaly. Na postup jim to však nestačilo.

„Švédky jsou hodně silové, což nám úplně nesedí. Hrají hodně na hranici faulu a některé situace jsme mohly vyřešit lépe. Hrály jsme ale velmi týmový basket, díky čemuž se nám podařilo vyhrát i zápas s Francií. Švédky v závěru trefily dva důležité koše za dva body, nám naopak některé volné střely nepadly a už jsme neměly dostatek času to otočit,“ hodnotila druhé utkání Rylichová.

Čtvrtfinálové sokyně z Nizozemska si ve skupině poradily s Ázerbájdžánem i Ukrajinou. V případě postupu by se Češky utkaly v semifinále buď s Německem, nebo Slovinskem.

Výsledky českých reprezentantek na ME v basketbalu 3x3

Česko – Francie 15:14,
Švédsko – Česko 15:12.

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