Basketbal

Basketbalistky 3x3 hrají ME, ve skupině je čekají Francouzky a Švédky


před 5 hhodinami|Zdroj: FIBA

Evropská elita v basketbalu 3x3 se setkává v Antverpách. V srdci historického belgického města bojují také Češky, v tříčlenné skupině je čekají silné Francouzky a Švédky. Přímé přenosy sledujte na Youtube kanálu Fiba3x3.

Sledujte na Youtube FIBA3x3

Přímé přenosy z ME v basketbalu 3x3

Přímé přenosy z ME v basketbalu 3x3

Zatímco čeští muži na turnaji chybějí, Češky budou usilovat o postup z tříčlenné základní skupiny. Do čtvrtfinále postupují dva nejlepší celky.

Na turnaji bojuje 12 mužských a 12 ženských týmů. Už v první fázi na sebe narazí favorité. Zápas Nizozemek s Ázerbájdžánem je reprízou loňského finále, duel Španělek s Maďarkami zase připomíná překvapivý triumf Maďarska nad Španělskem na mistrovství světa v roce 2026.

Los mužského turnaje si s favority pohrál snad ještě více. Ve skupině C na sebe narazí obhájci evropského titulu Litevci s mistry světa z Lotyšska. Skupina B uvidí utkání olympijských vítězů z Nizozemska a mistrů světa z loňského roku Španělska.

Utkání českých basketbalistek v základní skupině

Sobota 15:35 Česko – Francie

Sobota 19:45 Česko – Švédsko

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