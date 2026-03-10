České basketbalistky ve středu vstoupí do kvalifikace MS. V Číně se utkají s Jižním Súdánem, následovat bude duel s Mali. Češky už ve Wu-chanu absolvovaly trénink v kompletním složení. Přímý přenos utkání sledujte od 6:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Basketbalová kvalifikace začíná. Češky se utkají s Jižním Súdánem
„Důležité je, že tady máme všech dvanáct hráček relativně v dobrém stavu. V prvním zápase jsme určitě favorit, takže bude to hodně o nás. Samozřejmě ten styl Súdánu je hodně atypický, takže asi zásadní bude, abychom na to dokázali dobře reagovat,“ řekla Ptáčková.
Jižní Súdan má kvůli potížím s vízy problémy se složením kádru. Španělský kouč Alberto Antuna měl k dispozici na tréninku jen osm hráček a příjezd dalších se stále řešil. „To je trošku složitější, ale určitě jsme připravení na všechny jejich klíčové hráčky. Kdo zítra bude na hřišti, tak bude, ale musíme být připravení absolutně na všechno,“ uvedla Ptáčková.
Český tým sehrál v neděli přípravný zápas s domácí Čínou a ještě bez Pospíšilové, Gabriely Andělové, Karoliny Šotolové a Veroniky Voráčkové prohrál 51:85. Většina týmu dorazila v pátek a postupně se hráčky aklimatizují. „Samozřejmě jsou trošku unavené, protože některé dolétaly pozdě, takže se vyrovnávají ještě s časovým posunem a musíme se víc věnovat regeneraci a hodně spánku. Ale já věřím, že nejpozději zítra už budeme úplně ready,“ podotkla Ptáčková.
Jižní Súdán je v žebříčku FIBA na 55. místě a je papírově nejslabším týmem skupiny, ve které budou ještě vedle evropských šampionek a jistých účastnic MS Belgičanek bojovat o další tři místa s Češkami také Mali, Brazílie a Čína. „Záleží, v jakém budou složení. Ale na mistrovství Afriky dokázaly vybojovat bronzové medaile. Dokázaly hrát s Mali velmi vyrovnaný zápas, ale myslím, že nemají tak silnou lavičku. Mají několik velmi dobrých individualit, ale když na ně budeme připravení, tak to bude hodně o nás,“ podotkla Ptáčková, podle které bude v boji o postup klíčový čtvrteční duel proti Mali.
V pondělí při tréninku se Češky v areně Sports Center Gymnasium ještě musely vyrovnat s nepříjemnostmi s palubovkou, ale dnešní přípravu už tým absolvoval bez problémů. „Včera to opravdu klouzalo ve středovém kruhu, málem jsme tam měli jedno zranění, ale naštěstí to dopadlo dobře. Po nás tam byla Belgie a musela trénink v půlce skončit. Dnes už to bylo všechno v pořádku,“ konstatovala Ptáčková.
K bronzu na africkém šampionátu táhla Jižní Súdán rozehrávačka Delicia Washingtonová hrající saúdskoarabskou ligu, která měla průměr 18,2 bodu na zápas a dostala se také do All Star týmu turnaje. Pivotka Julia Reisingerová z Pécse se potkává v maďarské lize pod košem s Marií Gakdengovou ze Szekszárdu. „Asi si dokážu představit jejich styl, ale jinak to bude asi trošku složitější, co se týče toho, znát jejich hráčky,“ uvedla Reisingerová.