Na hru bez Tomáše Satoranského, Ondřeje Sehnala a Jamese Kárníka se před dvěma duely kvalifikace o postup na MS se Slovinskem připravuje basketbalová reprezentace.
Basketbalistům bude proti Slovinsku chybět Satoranský, Sehnal i Kárník
Oporu Barcelony Satoranského, který se už v klubu vrátil po problémech se zády do hry, bude kouč Luboš Bartoň stoprocentně postrádat v pátek v Koperu. Před nedělní odvetou v nové Horácké areně v Jihlavě stále existuje šance, že národní tým dodatečně posílí.
Satoranský po více než týdenní pauze už zasáhl v minulém týdnu do Španělského poháru. „Byly to dva zápasy ve velkém tlaku, nejenom herním, ale i výsledkovém, což všichni víme, že Barcelona tohle má. Nemyslím si, že hrál tolik minut, aby se jeho stav zhoršil. Ale čeká je další zápas teď ve středu v Boloni,“ řekl novinářům Bartoň po tréninku reprezentace v Poděbradech. Šance na Satoranského start v Jihlavě se ale nevzdává. „Tohle se bude vyvíjet, ale musíme být prostě připravení, že ho nebudeme mít ani na jeden zápas,“ dodal kouč.
S jistotou nebude mít proti Slovinsku k dispozici ani pivota Jamese Kárníka, který se na přelomu listopadu a prosince také podílel na úspěšném vstupu do bojů o šampionát v roce 2027 v Kataru. Tedy na výhrách v Praze nad Švédskem 97:80 a v Tallinnu nad Estonskem 97:92. Kárník musí zůstat v novém působišti v týmu SG Apes v Mongolsku.
„Prostě nešťastná shoda, že vlastně Mongolsko a jejich liga není vůbec kompatibilní. Nevím, jak je to možné. Já si myslím, že oni možná nejsou ani pod (světovou federací) FIBA, že jsou možná jenom v trojkovém basketu. Je to velká exotika a myslím si, že by FIBA něco měla udělat. Každopádně jsme nechtěli Jamese postavit před takové nepříjemné rozhodnutí, protože furt by musel jít proti chlebodárci. Reprezentovat je vždycky velká čest, na druhou stranu my to musíme respektovat. Nechtěli jsme tlačit, abychom rozvířili něco, co by samotného Kárníka poškodilo,“ uvedl Bartoň.
Tým je v odlišné situaci než na první akci, na níž Bartoň úspěšně debutoval v roli hlavního kouče poté, co nahradil Španěla Diega Ocampa. „Nebudeme mít ani Ondru Sehnala (kterého vyřadilo nedávné zranění kotníku), takže vlastně naše první dva rozehrávače. Jen jediná dobrá situace je, že máme nějaký čas se na to připravit. Máme tři dny přípravy, abychom zjistili, jestli jsme schopní hrát trošku jinak,“ uvedl Bartoň, podle kterého právě ve Slovinsku čeká basketbalisty nejtěžší zápas celé kvalifikace.
Na rozehrávce bude testovat různé varianty. „Momentálně hrají v klubu na pozici point guarda, a tedy víc s míčem Sýkora v Písku a Samoura ve Francii. Neříkám, že to jsou čistí point guardi, mají kvalitu hrát 30 minut a zaskočit úplně za chybějící rozehrávače. Ale já si myslím, že Richard Bálint může taky udělat nějakou dobrou práci. Částečně i třeba Fanda Rylich, je tam Ondra Švec. To všechno jsou právě ty neznámé, které musíme trošku rozluštit v příštích třech dnech, a vsadit na tu dvanáctku, aby si to sedlo,“ popsal Bartoň možnosti.
„Musíme dát příležitost všem a uvidíme, jak si to sedne. Nemáme čas na nějakou přípravu, abychom to viděli proti nějakému soupeři, a půjdeme rovnou naostro,“ řekl. Za výhodu považuje, že hráče velmi dobře zná. „Všechny jsem trénoval, takže doufám, že se nám podaří najít správný recept a nahradit ty dva hráče, které samozřejmě v mnoha směrech nahradit nelze. Ale furt je to pět na pět a musíme (také) dobře bránit. Snažil jsem se sestavit co nejhouževnatější tým, který momentálně je zdravý,“ uvedl Bartoň.