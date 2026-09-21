Cíl Euroliga. Obměněné Žabiny vstupují do sezony kvalifikací elitní soutěže

Basketbalistky Žabin vstupují do nové sezony s obměněným kádrem, v němž je pět účastnic nedávného mistrovství světa. Cíle má český vicemistr tradičně vysoké. Tím prvním je postup po roční přestávce do prestižní Evropské ligy.
Žabiny loni vypadly v kvalifikaci o Euroligu s pozdějšími bronzovými medailistkami ze Zaragozy rozdílem pouhých dvou bodů ze dvou zápasů a nenavázaly na předchozí premiérovou účast.
Nyní se kvalifikace hraje jednokolovým systémem a prvním soupeřem bude ve středu srbský mistr Crvena zvezda Bělehrad.
„V kádru mají devět cizinek ze šesti států. Tým oproti loňsku, kdy také vypadl v kvalifikaci, hodně posílil. Bude to pro nás velmi těžký soupeř,“ řekl trenér Viktor Pruša, který začíná v klubu svoji jedenáctou sezonu.
Pokud jeho tým ve středu uspěje, čeká ho za týden výjezd do Maďarska a teprve vítěz utkání s Miškovcem si zajistí účast v Evropské lize.
Triumf by pro Brňanky znamenal účast v základní skupině B s Galatasarayem, Schiem a Mechelenem, v případě neúspěchu by Žabiny hrály Evropský pohár se španělským Jairisem, řeckým Panathlitikosem Sykeon a chorvatským ZKK Brod Na Savi.
Soupiska Brňanek prošla výraznou obměnou, po loňském stříbru v ŽBL se s týmem rozloučily Shante Evansová, Kennedy Brownová, Stephanie Jonesová, Kateřina Kalná a Ema Rychetská.
Naopak zpět do Brna se po zámořské zkušenosti z WNBA vrátila Eliška Joklová, která ale od ledna bude hrát novou celosvětovou soutěž Project B.
Novými tvářemi Žabin jsou americká pivotka se španělským pasem Lydia Giomiová, americká rozehrávačka Robbie Ryanová, španělská pivotka Paula Ginzová a česká reprezentační křídelnice Monika Fučíková, která dosud působila v Chomutově. Po dlouhém zranění se vrací Simona Sklenářová.
Kariéru naopak po kvalifikaci o Euroligu ukončí dlouholetá kapitánka Petra Záplatová. „Věříme, že jsme vybrali lepší hráčky, než které u nás byly v minulé sezoně. Naším cílem je postoupit do Euroligy, i když víme, že to bude velmi těžké,“ konstatoval generální manažer klubu Radek Šír.
Příprava týmu nebyla jednoduchá, neboť Ginzová, Joklová, Kateřina Zeithammerová, Stoupalová a Fučíková hrály na nedávném mistrovství světa. „Úplně kompletní jsme byli až od středy minulého týdne,“ konstatoval Pruša.
„Tým je nový, ale ostatní posily byly s námi od půlky srpna. Podstatné je, že výkonnost se stupňuje, hledáme pro hráčky nové role, což je dlouhodobější proces, ale snad se s tím popasujeme i nyní v kvalifikaci. Uděláme vše pro to, abychom ve středu první krok zvládli,“ dodal čtyřicetiletý kouč.
První kvalifikační duel sehrají Žabiny ve středu od 18:00 ve Starez Areně v Králově Poli, neboť jejich hala Rosnička nesplňuje parametry pro tuto soutěž.