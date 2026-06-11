Basketbalistky zahájily úvodní přípravu na MS, Ptáčkovou trápí absence podkošových hráček

Třítýdenní úvodní příprava na mistrovství světa čeká české basketbalistky. Po dvou kempech v Praze na Královce ji zakončí v Mariánských Lázních, kde se pak opět sejdou 3. srpna. Sehrají i pět přípravných zápasů. Velký problém řeší trenérka Romana Ptáčková u podkošových hráček, protože po zranění kolena vypadla z kádru Emma Čechová a účast další opory Julie Reisingerové je rovněž po operaci kolena s otazníkem.
Zdravotní potíže i vytížení hráček také pozměnily původní plány červnové přípravy. „Chtěli jsme, aby to bylo více herní, abychom měli několik přátelských zápasů. Ale postupně přicházely zprávy o zdravotních komplikacích. Poté jsme se dozvěděli, že Eliška Hamzová s Emmou Čechovou dostanou šanci ve WNBA. K tomu vytíženost některých hráček v sezoně. Nakonec jsme se rozhodli tyhle tři kempy věnovat individuální přípravě, hodně střílet, na což není většinou čas při těch krátkodobější přípravách před velkými akcemi,“ řekla novinářům Ptáčková.
Komplikace s pivotkami měl tým už v březnu v kvalifikaci MS v čínském Wu-chanu. Teď je mimo hru Čechová, která se před měsícem zranila v dresu Minnesoty. Reisingerová by se podle prognóz měla vrátit v srpnu. „Je to takové hraniční, aby to stihla. Všichni věříme, že to Julča stihne, protože už nám prostě nic jiného nezbývá,“ uvedla Ptáčková na adresu opory Pécse.
„Když už není Emma, tak si neumím představit, že by nebyla ani Julča. Už před Čínou jsme si stěžovali, že jedeme jenom se třemi podkošovými hráčkami. Z toho Naty Stoupalová, ačkoliv je obrovský zkušená, tak není úplně somatotyp na každého soupeře. Je to hráčka spíš pozice 3, 4. Ani v těch nejčernějších snech jsme si nepředstavovali, co se může stát,“ řekla Ptáčková.
Počítat musela i další ztráty. „Během sezony se zranila Anežka Kopecká, Dominika Paurová, Kateřina Rokošová, která přicházela v úvahu, že by mohla doplnit kádr. Alena Hanušová se taky necítí zdravotně na to, aby zvládla náročnou přípravu na mistrovství světa,“ konstatovala Ptáčková.
Hledat bude v širším kádru. „Bude hodně složité se z toho dostat, protože další hráčky na téhle úrovni už nemáme. Při veškerém respektu k těm dalším, které budeme zkoušet, tak ještě prostě na téhle úrovni nejsou. Musíme tým minimálně na srpen někým doplnit a potažmo i na mistrovství světa vybrat ještě minimálně jednu další podkošovou hráčku,“ uvedla.
V srpnu bude tým týden v Mariánských Lázních a potom bude pokračovat v Praze. Druhý týden kempu završí turnaj ve Finsku a následovat budou dva duely v Turecku. Generálkou bude 1. září zápas v Berlíně s Koreou. „Naše představa byla jiná. Přestože se (týmový vedoucí) Simon Bytel hodně snažil, abychom minimálně jednou byli na přípravné utkání doma, nepodařilo se sem nikoho dostat,“ řekl Ptáčková.
Na mistrovství světa se Češky představí po 12 letech. Do turnaje vstoupí v pátek 4. září proti Itálii, o dva dny později je čeká Čína a v pondělí 7. září obhájkyně titulu z USA.