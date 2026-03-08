Basketbalistky podlehly v přípravném utkání před kvalifikací MS Číně

České basketbalistky prohrály přípravné utkání před kvalifikací mistrovství světa ve Wu-chanu. V nekompletní sestavě nestačily na domácí Čínu 51:85. Boj o účast na zářijovém světovém šampionátu v Berlíně zahájí ve středu proti Jižnímu Súdánu. Přímý přenos sledujte od 6:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Trenérka Romana Ptáčková do hry nenasadila pivotku Julii Reisingerovou ani trojici legionářek ze španělské ligy Gabrielu Andělovou, Karolinu Šotolovou a Veroniku Voráčkovou, které dorazily až těsně před zápasem. Julie Pospíšilová z francouzského Montpellier se k týmu připojí v pondělí.
Naopak Číňanky nastoupily v plné síle i s 220 centimetrů vysokou Čang C'-jü či vicemistryní světa z roku 2022 a bývalou hráčkou WNBA Chan Sü, která měří 211 centimetrů.
„Velmi dobře jsme se vypořádaly s výškovou převahou soupeřek. Holky odvedly maximum, co mohly,“ řekla trenérka Ptáčková na webu České basketbalové federace.
„Může nás ale mrzet šestnáct ztrát a z nich šestnáct bodů, na tom musíme do dalších zápasů zapracovat. Tým musím pochválit za dvacet útočných doskoků, které jsou proti tak výškově vybavenému týmu opravdu cenné,“ uvedla.
Její svěřenkyně prohrávaly už v poločase výrazným rozdílem 27:51. Nejlepší střelkyní týmu byla se 14 body Petra Holešínská. Nikdo další se do dvouciferných čísel nedostal.
„Čína nastoupila se čtyřmi, pěti opravdu vysokými hráčkami a naše pivotky se s nimi porvaly fakt skvěle. Myslím si, že toto může být klíč k úspěchu v kvalifikačním zápase, kde už budeme kompletní,“ řekla Holešínská.
„Naše procento střelby ale nebylo dobré. Skoro celou dobu jsme hrály na zónu a proměnit pouze šest z 35 trojek vám zápasy prostě nevyhraje. Jsem ale pyšná, že jsme nepřestaly bojovat,“ uvedla.
Po Jižním Súdánu je v dalších dnech čeká Mali, Brazílie, Čína a Belgie, která má coby mistr Evropy start na závěrečném turnaji jistý. Spolu s Belgičankami projdou ze skupiny na šampionát další tři týmy.
Čína – Česko 85:51 (27:13, 51:27, 65:41)
Nejvíce bodů: Tchang C'-tching 12, Liou Jü-tchung 11, Čchen Ming-ling 10 – Holešínská 14, Fučíková 7, Stoupalová 6, Hamzová a Malíková po 5.