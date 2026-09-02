Nejlepší výsledek českých basketbalistů 3x3. Titáni se v Debrecínu blýskli pátým místem

Český tým Titáni 3x3 obsadil na World Tour v maďarském Debrecínu páté místo. Jedná se o nejlepší český výsledek v novodobé historii z takto velké světové akce pod hlavičkou FIBA. Zastavil je až tým Miami ve čtvrtfinále.
Titáni 3x3, kteří na okruhu vystupují pod názvem Liberec Dekstone, jsou bývalí profesionální hráči pětkového basketbalu. Jak sami tvrdí, rozhodli se jít „jinou cestou“.
Již druhým rokem objíždí světové turnaje 3x3 basketbalu a nyní se nachází na třicátém místě ve světovém žebříčku.
Na turnaj v Debrecínu se Titáni probojovali přes mistrovství České republiky v Brně. Jednalo se o turnaj typu Quest, ze kterého se postupovalo právě na World Tour.
Kvalifikací prošli přes celky Shanghai a Hangzhou. Oba zápasy Češi zvládli stylem start–cíl a ukončili je před časovým limitem – 21:13 a 21:14.
V ní se probojovali až do čtvrtfinále, kde je čekal tým Miami, který Titáni porazili v rámci letošního mistrovství světa v Polsku.
Momentálně druhý tým světa nicméně ukázal svoji sílu a zápas ovládl 21:14. Češi tak na největší světové akci brali páté místo.
Jednalo se o druhou účast Titánů na prestižní World Tour, minulý rok v Bukurešti kvalifikaci Češi nezvládli.