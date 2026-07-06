Basketbalisté zabojují proti Estonsku o postup do další fáze kvalifikace na MS

Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 30 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od osmi večer. Přímý přenos zápasu Česko – Estonsko vysílá ČT sport a ČT sport Plus od 16:55.
Svěřenci kouče Luboše Bartoně postoupí v případě porážky Švédska, s kterým sice v pátek ve Stockholmu prohráli 76:87, ale udrželi si lepší skóre ze vzájemných zápasů. V listopadu v Praze zvítězili 97:80. Pokud by ale Seveřané v Lublani vyhráli, dostává český tým do problémů nejhorší celkové skóre, které by rozhodovalo při shodné bilanci tří výher a tří porážek všech čtyř celků.
Estonci mají skóre +28, Slovinci +21, Švédové -18 a Češi -31. Bartoňův tým si ho v případě švédské výhry musí vylepšit tak, aby ho neměl nejhorší. To znamená, že musí vyhrát o 13 bodů vyšší rozdílem než Seveřané nad Slovinci. Další možností je, že Češi i Švédové vyhrají v součtu o tolik, že to smaže o 52 bodů horší skóre české reprezentace oproti Slovinsku.
Úspěšné trio ze skupiny H doplní v další, šestičlenné skupině Finsko, Francie a Maďarsko ze skupiny G a se započítanými výsledky s dalšími dvěma úspěšnými soky ze své skupiny budou týmy hrát o tři místa v Kataru. Neúspěšný celek se místo toho zařadí do předkvalifikace o EuroBasket 2029.
Bez Satoranského a dalších hvězd
„Jdu do každého zápasu s cílem vyhrát. Každopádně kdyby Slovinci prohráli další zápas, je ta matematika docela proti nám,“ řekl Bartoň, který se musí obejít bez tradičních opor Tomáše Satoranského, Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže a Tomáše Kyzlinka.
Češi porazili Estonce v prosinci v Tallinu 97:92. K výhře je dotáhl především Satoranský 18 body a 16 asistencemi, jimiž vytvořil rekord kvalifikace MS.
„Estonci mají velmi dobrý tým. Jsou trošku větší pod košem, mají velmi dobrou střelbu z dálky, jsou houževnatí a dost hrají switching (přebírání hráčů). Musíme se připravit na některé varianty. Víceméně je to o nás. Taktiku měníme jen velmi málo. Myslím, že naše věci fungují, akorát to musíme hrát 40 minut, ne jenom poločas,“ uvedl Bartoň v narážce na nepodařený začátek zápasu ve Stockholmu, kde jeho tým prohrával až o 29 bodů.
Obě výhry v kvalifikaci Češi vybojovali s lídrem Satoranským v sestavě a na začátku března s ním v Jihlavě sahali po úspěchu proti Slovinsku. Přes vedení o 19 bodů nakonec prohráli 84:86. „Dříve nebo později musíme žít bez Tomáše Satoranského. Dobře víme, že to není jednoduchá věc, ale druhý poločas (ve Stockholmu) byl taková vlaštovka,“ mínil Bartoň.
Mikrobus z Blanska
Výjimečný zápas ve Starez Aréně Vodova čeká Jakuba Nečase. „Na své začátky v Brně vzpomínám moc rád a každé léto tady trénuji, o to víc se na zápas těším. Rodina z mého rodného města Blanska vypraví mikrobus a vím, že kolem padesáti lístků má naše rodina a naši známí,“ řekl Nečas, který působí v americké univerzitní lize a v minulých dnech v reprezentaci debutoval.
Teď se poprvé představí doma. Podle Nečase v postupových počtech nemůže český tým udělat nic víc než na hřišti odevzdat maximum. „Musíme pracovat s tím, co máme. Musíme zajistit, abychom vyhráli o co nejvíc. To v našich rukou je a pak můžeme mluvit o tom, co se stane. Co není v našich rukách, tím se teď nemůžeme nechat stresovat,“ dodal Nečas.