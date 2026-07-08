Basketbalisté Slavie se utkají v LM i s Albou Berlín, Pardubice s Málagou

Basketbalisté Slavie budou hrát v Lize mistrů v základní skupině s Albou Berlín, bosenskou Igokeou a Bilbaem. Pardubice se při své premiéře v soutěži utkají s Málagou, Reggianou a Juventusem Utena. Opavu čeká v osmifinále kvalifikace Dziki Varšava, k postupu do hlavní fáze potřebují porazit i další tři soky.
Celek SK Slavia Praha ERA NBK po fúzi Slavie a jednadvacetinásobného českého šampiona Nymburka naváže na úspěšné působení Středočechů.
Ti se zúčastnili devíti z dosavadních deseti ročníků a dvakrát za sebou a celkově čtyřikrát byli ve čtvrtfinále. Při losu byli svěřenci trenéra Orena Amiela zařazeni do prvního koše, Pardubice byly ve čtvrtém koši.
Nymburk hrál s bývalým euroligovým celkem a aktuálním německým šampionem Albou Berlín už v minulé sezoně a prohrál s ní venku 78:94 i v Praze na Královce 75:88. Na Igokeu narazil v soutěži naposledy v sezoně 2022/23 a také oba zápasy prohrál.
Ve stejném ročníku měl ve skupině i letošního čtvrtfinalistu španělské ligy a dvojnásobného úřadujícího šampiona Evropského poháru FIBA Bilbao, s kterým doma neuspěl a venku zvítězil. Čerstvou posilou Bilbaa je český reprezentační pivot Ondřej Husták.
„Velmi silná skupina s týmy té nejvyšší kvality. Bude to těžký a atraktivní podzim a zima. Věřím, že náš nový klub a atraktivita soupeřů přispějí k tomu, že budou plné haly a lidé si to přijdou užít a budou opravdu hlasití. Budeme potřebovat jejich podporu,“ uvedl kouč Amiel.
„Alba je německý mistr a mají velké ambice i směrem k NBA Europe. Igokea, to je tradiční klub, který má svoji sílu. A los nám z nejlehčího koše přisoudil Bilbao, což byl sedmý tým španělské ligy a vítěz FIBA Europe Cupu. To je tedy také velmi silný soupeř a diváci se mají na co těšit. Naše minulost s těmito soupeři nebude hrát roli. Nejdůležitější bude, jak poskládáme tým,“ prohlásil generální manažer Slavie Ladislav Sokolovský.
Slavia NBK bude hrát ligové zápasy v Praze na Královce, ale o dějištích duelů Ligy mistrů bude teprve informovat. Pardubice budou hrát prestižní evropskou soutěž v hokejové Enteria areně.
„Doufám, že tihle soupeři nalákají do Enteria areny co nejvíce fanoušků. Věřím, že to bude skupina, kterou si nejen užijeme, ale ve které zároveň odehrajeme co nejlepší zápasy a pokusíme se být sportovně úspěšní,“ řekl kapitán Beksy Kamil Švrdlík.
„Těsně po losu ve mně převládají hodně pozitivní emoce. Narazíme na jeden tým, který jsem si opravdu moc přál, a tím je španělská Málaga. Zároveň jsme si přáli i jednoho hratelnějšího soupeře. Italský i litevský tým ale patřily ve svých koších k těm silnějším,“ řekl klubovému webu kouč Pardubic Jan Šotnar.
„Na druhou stranu jsem přesvědčený, že pro naše fanoušky i celý český basketbal je to nesmírně atraktivní skupina. Málaga bude patřit k favoritům celé soutěže, Reggiana je tradiční italský klub a i konfrontace s ní pro nás bude skvělou zkušeností. A o Litvě se ani nemusíme bavit. Myslím, že přijede i spousta litevských fanoušků. Ze sportovního hlediska jsme dostali jednu z těžších skupin, z fanouškovského pohledu je ale mimořádně atraktivní,“ konstatoval Šotnar.
Opava začne v kvalifikaci proti Dziki Varšava
Slezané k postupu potřebují porazit i další tři soky. V případě postupu Opava narazí na vítěze duelu mezi VEF Riga a Landau z Ázerbájdžánu. V semifinále by narazila na nejlepšího ze soubojů Würzburg – Manchester a Breogan – Rilski Sportlist.
Ve finále by Slezany čekal vítěz pavouka, který začíná duely Promitheas Patras – BC Vídeň, Manisa – Kolossos, Benfica Lisabon – Ženeva a Rasta Vechta – Denizli. Pokud se Opavě nepodaří projít do Ligy mistrů, čeká ji start v Evropském poháru FIBA.
Kvalifikace se budou hrát na dosud neurčených místech od 14. do 20. září a základní skupiny začnou 6. října. Z každé skupiny postoupí vítěz přímo do osmifinále, týmy na druhém a třetím místě budou hrát v lednu se „sousední“ skupinou baráž na dvě vítězství.
Z osmifinálových skupin postoupí nejlepší dvě mužstva do čtvrtfinále a soutěž vyvrcholí Final Four. Dva nejlepší celky budou mít možnost se kvalifikovat od sezony 2027/28 do vznikající NBA Europe.
„Hodně klubů bylo zvědavých na informace ohledně NBA Europe a budoucnost. Přišli i dva zástupci NBA a zodpovídali dotazy. Vznik této soutěže je hodně blízko a propojení s Ligou mistrů tam opravdu je výrazné,“ dodal Sokolovský. Slavia NBK vyhlásila účast v NBA Europe jako jeden z cílů do budoucna.